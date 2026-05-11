Video: se treparon por la pared, entraron a una casa y terminaron detenidos en Las Heras

Las cámaras del CEO detectaron el intento de entradera en tiempo real y permitieron un rápido operativo policial. Uno de los sospechosos hacía de “campana” mientras el otro ingresó por los techos de una vivienda.

Un intento de entradera en Las Heras terminó con dos hombres detenidos durante la madrugada de este lunes gracias al accionar conjunto del sistema de videovigilancia y efectivos de la Policía de Mendoza. El hecho ocurrió sobre calle Lisandro Moyano al 1100 y quedó registrado por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Según informaron fuentes oficiales, los operadores detectaron movimientos sospechosos cerca de las 3:48 y observaron cómo uno de los sujetos trepaba una pared para ingresar a una vivienda, mientras el otro permanecía en la vereda haciendo de “campana”.

A partir del monitoreo en tiempo real, el personal del CEO aportó las características físicas y la ubicación de los sospechosos, lo que permitió desplegar rápidamente móviles policiales en la zona.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, lograron detener primero al hombre que permanecía en la vía pública vigilando el movimiento de la cuadra. Luego, tras inspeccionar los inmuebles vecinos, encontraron al segundo sospechoso escondido sobre los techos de una empresa de transporte lindera a la vivienda atacada.

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El hombre había intentado escapar luego de ingresar por escalamiento a la propiedad.

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron que uno de los aprehendidos tiene 28 años y cuenta con dos condenas condicionales por robos agravados por escalamiento. Además, había recuperado la libertad en noviembre de 2025 y registra numerosas detenciones desde 2019.

El segundo detenido, de 29 años, también posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y acumula varias aprehensiones policiales desde 2018. Tras las detenciones, intervino la Oficina Fiscal de Las Heras, que ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso el trabajo de Policía Científica en el lugar.