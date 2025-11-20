Video: Se incendió un camión en Ruta 7 que llevaba 83 motos

Un desperfecto mecánico habría originado el fuego que destruyó por completo la carga de 83 motocicletas; el chofer resultó ileso y no hubo otras personas afectadas.

Un impactante incendio afectó este lunes a un camión que transportaba motocicletas marca Corven, causando pérdidas económicas de gran magnitud. El vehículo llevaba 83 motos, todas completamente destruidas debido al fuego que se desató mientras circulaba por la ruta.

Según la información preliminar, el chofer advirtió a tiempo que algo extraño ocurría en la parte trasera del transporte y detuvo la marcha. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud y no sufrió lesiones ni quemaduras. Tampoco hubo terceros involucrados ni personas afectadas, lo que fue destacado por las autoridades como el dato más importante del operativo.

Las primeras hipótesis apuntan a un desperfecto mecánico como posible causa del incendio, aunque las pericias continuarán para determinar con precisión qué fue lo que provocó el siniestro.

Por el incendio y la magnitud del fuego, hubo una extensa fila de camiones detenidos en la zona mientras trabajaban los equipos de emergencia.

A pesar de la ausencia de heridos, la destrucción total de la carga representa un fuerte golpe económico para la empresa propietaria del transporte y del material incendiado.