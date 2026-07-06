Argentina vs. Egipto: así atenderán los comercios de Mendoza durante el partido

El duelo de la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026 modificará la dinámica comercial en el centro mendocino. Además, también informaron como trabajarán el próximo feriado del 9 de julio.

La expectativa por el partido entre la Selección argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 también tendrá impacto en la actividad comercial de Mendoza. Ante uno de los encuentros más esperados del torneo, numerosos comercios del centro mendocino decidieron adaptar sus horarios de atención para este martes.

La medida fue impulsada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), que busca combinar la pasión por el fútbol con el movimiento económico en una semana marcada por las vacaciones de invierno y el próximo fin de semana largo.

Cómo atenderán los comercios durante el partido de Argentina y Egipto

El encuentro entre Argentina y Egipto está programado para las 13 y coincidirá con el horario habitual de mayor movimiento comercial.

Frente a esta situación, desde Cecitys informaron que muchos locales optarán por atender en horario corrido, reorganizando sus equipos de trabajo para que los empleados puedan seguir el partido sin afectar la atención al público.

Desde la entidad destacaron que el objetivo es mantener la actividad comercial y, al mismo tiempo, permitir que tanto trabajadores como clientes disfruten del encuentro deportivo.

Además del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial, la provincia transita la primera semana de vacaciones de invierno, lo que incrementa la presencia de familias y turistas en el centro.

A esto se suma el jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia y el viernes 10 de julio, día no laborable con fines turísticos.

Cómo atenderán los comercios durante el feriado del 9 de Julio

Respecto al feriado del jueves 9 de Julio, todavía no existe una definición unificada entre los comerciantes del centro mendocino.

Según indicaron desde el sector, las consultas realizadas muestran posiciones divididas, por lo que se espera una confirmación más cercana a la fecha. De todos modos, la tendencia indica que la mayoría de los locales permanecerían cerrados, como suele ocurrir durante los feriados nacionales.

En cambio, para el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos, la expectativa es que gran parte del comercio atienda con normalidad.