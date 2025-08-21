Video: Se comienzan a sentir las fuertes ráfagas de Viento Zonda en el Gran Mendoza

El viento Zonda llegó al llano este jueves en el Gran Mendoza con ráfagas de hasta 50 km/h. Autoridades confirmaron que durante la noche ingresará un frente frío del sur, lo que provocará un fuerte descenso de la temperatura.

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron a sentirse este jueves por la tarde en distintas zonas del Gran Mendoza, según el pronóstico, las mismas podrían alcanzar intensidades de hasta 50 km/h. El fenómeno, que suele generar complicaciones en la provincia, se presentó alrededor de las 14.30 y se espera que durante la noche ingrese un frente frío con viento del Sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura para el día viernes.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el Zonda podría variar entre intensidad moderada y fuerte, con ráfagas que incluso superarían los valores promedio. La temperatura máxima de la jornada llegó a los 25 grados, con una mínima de 6, mientras que se espera que el viento llegué a velocidades de 45 a 50 km/h en superficie.

Para este jueves a la noche, el pronóstico anticipa el ingreso de un frente frío desde el sur, que se extenderá durante la madrugada del viernes.

Pronóstico extendido para Mendoza

Viernes 22 de agosto: cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura, vientos del sur moderados y algunas precipitaciones aisladas. Máxima de 14°C y mínima de 8°C.

Sábado 23 de agosto: nubosidad variable, leve ascenso de la temperatura y vientos de dirección cambiante. En cordillera, el cielo estará algo nublado. Máxima de 15°C y mínima de 5°C.

Domingo 24 de agosto: poca nubosidad, heladas parciales en la mañana, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima de 19°C y mínima de 3°C.

Recomendaciones de Defensa Civil frente al viento Zonda

La Dirección de Defensa Civil emitió una serie de consejos para la población, con el objetivo de minimizar riesgos ante la presencia del Zonda en Mendoza: