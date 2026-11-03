Video: robó dentro del baúl de un Duna en pleno Maipú, lo engancharon las cámaras y la policía lo detuvo

Un hombre fue detenido este martes por la mañana en Maipú, luego de quedar registrado por las cámaras de seguridad de una empresa privada mientras sustraía una caja de herramientas del baúl de un automóvil estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió el 3 de noviembre, alrededor de las 8.50, en calle Ozamis al 1743. La intervención comenzó cuando personal del centro de monitoreo de la empresa NVS advirtió la presencia de un hombre que intentaba sustraer elementos de un Fiat Duna blanco estacionado frente a esa dirección.

En las cámaras se puede ver que el hombre vestía un pantalón oscuro, zapatillas naranjas y un buzo gris. Los operadores siguieron sus movimientos a través de las cámaras y observaron que se alejaba hacia el este por calle Chavarría.

Con esa información, efectivos policiales realizaron un patrullaje por las inmediaciones y lograron localizarlo en la intersección de calles Padre Vázquez y Chavarría.

En una primera instancia, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 29 para averiguación de antecedentes. Luego, los uniformados se dirigieron al lugar del hecho y entrevistaron al propietario del vehículo, quien denunció el robo de una caja de herramientas negra que se encontraba en el baúl.

El centro de monitoreo confirmó que había registrado el momento en que el sujeto retiraba los elementos del automóvil, por lo que las imágenes permitieron respaldar la denuncia.

La Justicila le tomó la denuncia a la víctima y el sospechoso quedó aprehendido a disposición de la Oficina Fiscal.