Video: robaban de madrugada en un vivero, fueron captados por las cámaras y la Policía los detuvo en Maipú

Dos jóvenes fueron interceptados por la Policía tras una alerta del sistema de monitoreo, que los detectó trasladando varias plantas en la vía pública.

Dos jóvenes fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves en Maipú, luego de ser detectados en actitud sospechosa mientras trasladaban varias plantas por la vía pública. Ambos individuos fueron individualizados por las cámaras, luego de una rápida intervención de la Policía, los detuvieron y pudieron contactarse con el dueño quien informó que efectivamente eran de su propiedad y que viene sufriendo estos robos desde hace tiempo.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 1:40 en la intersección de las calles Boedo y Correa, tras una alerta emitida por el sistema de monitoreo NVS. Según informaron fuentes policiales, operadores del sistema observaron a dos hombres cargando múltiples plantas, lo que motivó el desplazamiento de efectivos hacia la zona.

Al arribar, el personal policial logró interceptarlos e identificarlos uno de 23 años y el otro de 19. Ambos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

De acuerdo con el reporte del monitoreo, minutos antes los sospechosos habrían sido visualizados circulando frente a un vivero ubicado sobre calle Ozamis al 1700, lo que generó la presunción de que las plantas podrían haber sido sustraídas de ese lugar. Algo que se corroboró después cuando la Policía logró contactar al dueño.

Desde la oficina de monitoreo de NVS aclararon que fue “fundamental la coordinación con la Policía, ya que el rápido accionar y la posterior investigación logró esclarecer un robo que venía sucediendo de manera reiterativa desde hace tiempo”.