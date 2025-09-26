Video: por las fuertes ráfagas de viento se registraron voladura de chapas y suspensión de vuelos en el aeropuerto de Mendoza

Las fuertes ráfagas de viento sur provocaron daños en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, obligando a suspender vuelos hacia Buenos Aires y Chile. Un avión de JetSmart debió abortar su aterrizaje y varios pasajeros quedaron varados.

Las fuertes ráfagas de viento sur que azotaron Mendoza este viernes generaron serios inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli. La intensidad del temporal obligó a suspender vuelos hacia Buenos Aires y Santiago de Chile, dejando a decenas de pasajeros varados y provocando daños en la infraestructura.

La situación se volvió crítica cuando un avión de JetSmart debió abortar su aterrizaje debido a la fuerza del viento. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que las operaciones se retomarán únicamente cuando las condiciones climáticas lo permitan, priorizando la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

Además de la suspensión de vuelos, el temporal provocó la voladura de chapas en el estacionamiento del aeropuerto. Pasajeros relataron que parte del techo fue arrancado por el viento y golpeó autos estacionados, generando escenas de tensión e importantes daños materiales.

Los vuelos cancelados afectaron principalmente los destinos hacia Buenos Aires y Chile, mientras que cientos de pasajeros esperan la normalización del servicio. Desde el Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil se informó que el fenómeno continúa siendo monitoreado ante la persistencia de ráfagas intensas en distintas zonas de la provincia.

El temporal en Mendoza también provocó caída de árboles y postes en varias localidades. En Maipú se registró una víctima fatal, lo que suma gravedad a un evento climático que afectó de forma masiva a la región.