Video: mostraron como bajaron a una persona en silla de ruedas del avión en Mendoza y despertó la polémica

Una situación insólita e indignante se vivió en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza, donde un pasajero con discapacidad motriz fue descendido de un avión por las escaleras convencionales. El hecho, denunciado por su hermano, despertó una fuerte polémica en redes sociales.

El hecho ocurrió cuando el pasajero, que utiliza silla de ruedas, debía desembarcar tras un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Según relató su hermano, la tripulación y el personal del aeropuerto lo bajaron manualmente por las escaleras del avión, sin el uso de rampas ni plataformas elevadoras.

“Así bajan del avión a personas con discapacidad y movilidad reducida en el aeropuerto de Mendoza”, escribió el denunciante, visiblemente molesto, en una publicación que se volvió viral. “Esto representa un riesgo para el trabajador y un mayor peligro para mi hermano, que no tiene movilidad para bajar por sus propios medios”, agregó.

El reclamo apunta directamente a la ausencia de infraestructura adecuada en el aeropuerto, que no cuenta con los equipos de elevación o mangas telescópicas necesarias para garantizar un descenso seguro a personas con movilidad reducida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vecinorabioso (@vecinorabioso)

Según especialistas en accesibilidad, este tipo de maniobras manuales no cumplen con los estándares internacionales de seguridad y dignidad que deben aplicarse en el traslado de pasajeros con discapacidad.

Además, el denunciante cuestionó la actitud de Aerolíneas Argentinas y de la administración del aeropuerto, asegurando que ambas partes “minimizan el problema y se lavan las manos”, en lugar de ofrecer soluciones efectivas para evitar que este tipo de hechos se repitan.

La situación generó una ola de críticas y reacciones en redes sociales, donde usuarios denunciaron que no se trata de un caso aislado.

“Esto pasa seguido en aeropuertos del interior, donde no hay mangas o ascensores para personas con discapacidad”, escribió una usuaria en X (ex Twitter). Otros exigieron la intervención de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y del Ministerio de Transporte para revisar los protocolos de embarque y desembarque.