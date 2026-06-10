Video: las imágenes de la nevada firme que se produce en la montaña mendocina

Las nevadas se intensificaron este miércoles en distintos sectores de Alta Montaña, con acumulaciones de hasta 40 centímetros en la cordillera mendocina. Piden circular con precaución por rutas de la zona y anticipan una mejora de las condiciones hacia la noche.

La nieve volvió a decir presente en la cordillera mendocina. Este miércoles, las intensas nevadas se instalaron en distintos sectores de Alta Montaña y dejaron postales completamente blancas en zonas como Puente del Inca, Las Cuevas y Las Leñas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de rutas y recomiendan extrema precaución al circular.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico provincial, el mal tiempo permanecerá instalado durante gran parte de la jornada en toda la cordillera, con precipitaciones níveas de importancia especialmente en los sectores Sur y Valle de Uco. Los modelos climáticos estiman acumulaciones de entre 30 y 40 centímetros de nieve, principalmente en esas áreas.

El reporte indica que las condiciones comenzarían a mejorar recién después de las 22, cuando se espera una disminución de la nubosidad y una tendencia al despeje.

Cómo está la situación en Alta Montaña

En la zona de Uspallata, se registran nevadas en Puente del Inca y Las Cuevas, mientras que el centro de Uspallata permanece con cielo nublado y temperaturas muy bajas. Pese a las condiciones climáticas, las clases se desarrollan con normalidad y las rutas permanecen habilitadas, aunque con pedido de máxima precaución.

En Malargüe, el panorama también es frío y nublado. En Las Leñas se reportan nevadas leves y caminos transitables con precaución. Las actividades escolares continúan sin modificaciones.

Por su parte, en Potrerillos no se registraban nevadas hasta media mañana, aunque el tiempo se mantenía inestable y las rutas seguían transitables.

Pronóstico para el llano mendocino

Mientras la nieve se concentra en la cordillera, en el Gran Mendoza y el resto del llano la jornada amaneció entre nublada y seminublada, con bancos de niebla en distintos sectores. Según el reporte, estas condiciones podrían mantenerse hasta media mañana o el mediodía.

La temperatura máxima prevista para este miércoles es de 16°C, mientras que las mínimas rondarán entre 1°C y 2°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y cerca de 5°C en el resto de la provincia.

Además, se espera circulación leve de viento sur durante la tarde y presencia de viento Zonda leve en sectores de la precordillera Sur y el sur de Malargüe.