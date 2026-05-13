Video: la maravillosa imagen de los “custodios” del centro mendocino ¿dónde están y por qué son tan importantes?

El cierre de Noticiero 9 dejó una imagen encantadora para los mendocinos que se informaban durante la mañana de este miércoles. Una pareja de caranchos se posó frente a una de las cámaras de Canal 9 reflejando su importante rol en el ecosistema del centro.

Como todos los días, en el cierre de la edición matinal de Noticiero 9 se muestran imágenes de cómo está Mendoza a alrededor de las 9. Pero esta vez, una pareja de caranchos engalanó esas imágenes, mostrándolos atentos a lo que sucede en el centro y haciendo notar su importante rol para el ecosistema.

Las imágenes fueron tomadas en una cámara ubicada en la Terminal de Mendoza que apunta al Sureste y se puede ver como una pareja de caranchos se sitúa en el lugar a contemplar lo que pasa en hora pico y en pleno centro.

Estos animales son habitué del microcentro mendocino y tienen un rol fundamental ya que cumple el papel de “limpiador” del ambiente al alimentarse de animales muertos. Su dieta incluye carroña, insectos, pequeños mamíferos, reptiles y aves, lo que contribuye al control de plagas y a la salud de los ecosistemas.

“Son aves rapaces pero no águilas, son de la familia de los halcones. Son oportunistas, comen de todo: carroña, insectos, animales chicos e incluso basura. Cumplen una función ecológica muy importante porque ayudan a limpiar restos de animales y residuos biológicos, como una especie de “equipo sanitario” natural. Además, se adaptaron muy bien a la ciudad, por eso ahora se los ve mucho en edificios, antenas y cámaras urbanas”, explicó el veterinario Emiliano Canizzo.

El Carancho puede tener estos colores: cabeza negra, dorso y cuello barrados, cuerpo con bandas anchas pardas y grisáceas, destacando bandas blancas en vuelo, cara rojiza con pico blancuzco, y patas desnudas de color amarillo grisáceo con garras poderosas, rematando con una cola blanca.

Además convive con el Gavilán mixto que también se alimenta de roedores y palomas que pueden ser plagas para la provincia.

Ambas especies están protegidas por la ley y desde Biodiversidad de la provincia recomiendan: