Video: la increíble imagen de un carancho “aterrizando” en Noticiero 9

En plena edición mediodía de Noticiero 9, mientras Daniela Galván daba los principales títulos con el Acceso Este de fondo, un ave decidió reposar frente a la cámara y dejar un espléndido momento para todos los mendocinos.

Una vez más, los custodios del centro mendocino, decidieron mostrarse en las cámaras de Canal 9 para vivir un majestuoso momento en plena transmisión de Noticiero 9. Eran las 13.10 y mientras Daniela Galván daba los principales títulos del día con el Acceso Este y la Ciudad de Mendoza de fondo, un carancho decidió aterrizar frente a la cámara dejando un magnifico y esplendoroso momento en vivo que llevó a todos a parar la marcha y dedicarle unas palabras al momento.

“Esto que está pasando es la imagen del momento, me sorprendió a mí, impresionante”, expresó entre risas Dani al advertir la presencia del animal frente a cámara. “Qué hermosa la naturaleza, nos interrumpieron las noticias”, agregó mientras el carancho permanecía inmóvil sobre una estructura ubicada en el Hotel Hilton mirando hacia el Oeste.

La situación despertó comentarios espontáneos del resto del equipo integrado por Juan Manuel Arce, Pedro Boya y Chicho Bazzali, quienes observaron con asombro al ave rapaz. “Ponelo a pantalla completa, cómo aterrizó, gigante, hermoso”, comentó uno de los periodistas, mientras la imagen del animal ocupaba la pantalla.

El carancho, protagonista absoluto por algunos minutos, incluso motivó intentos de interacción desde el estudio. “Hacerle ruidito, Juanma”, pidió Chicho a Juanma aunque el visitante no pareció demasiado interesado. “No me dio bolilla”, bromeó el periodista.

Entre risas y admiración por el inesperado espectáculo de la naturaleza, el equipo decidió continuar con el informativo. “Lo dejamos de fondo y vamos con el tema, ¿les parece?”, propuso Galván.

Una aparición que se repite

Hace algunas semanas, una pareja de caranchos hizo su aparición pero en la cámara ubicada en la Terminal de Mendoza, dejando otra postal única.

La importancia de estos animales en el centro de Mendoza

Estos animales son habitué del microcentro mendocino y tienen un rol fundamental ya que cumple el papel de “limpiador” del ambiente al alimentarse de animales muertos. Su dieta incluye carroña, insectos, pequeños mamíferos, reptiles y aves, lo que contribuye al control de plagas y a la salud de los ecosistemas.

“Son aves rapaces pero no águilas, son de la familia de los halcones. Son oportunistas, comen de todo: carroña, insectos, animales chicos e incluso basura. Cumplen una función ecológica muy importante porque ayudan a limpiar restos de animales y residuos biológicos, como una especie de “equipo sanitario” natural. Además, se adaptaron muy bien a la ciudad, por eso ahora se los ve mucho en edificios, antenas y cámaras urbanas”, explicó el veterinario Emiliano Canizzo.

El Carancho puede tener estos colores: cabeza negra, dorso y cuello barrados, cuerpo con bandas anchas pardas y grisáceas, destacando bandas blancas en vuelo, cara rojiza con pico blancuzco, y patas desnudas de color amarillo grisáceo con garras poderosas, rematando con una cola blanca.

Además convive con el Gavilán mixto que también se alimenta de roedores y palomas que pueden ser plagas para la provincia.

Ambas especies están protegidas por la ley y desde Biodiversidad de la provincia recomiendan: