Video: la alegría de chicos mendocinos con la llegada de Papá Noel desde el cielo

La magia de la Navidad se hizo presente en Mendoza con la llegada de Papá Noel en helicóptero, un momento que emocionó a los más chicos y regaló una postal inolvidable cargada de ilusión, alegría y espíritu navideño.

En la previa de la Nochebuena, un momento cargado de emoción y espíritu navideño se vivió en Mendoza cuando Papá Noel apareció de una manera poco habitual: descendiendo en helicóptero ante la mirada atenta y los gritos de felicidad de decenas de chicos.

La escena recordó a las tradiciones que marcan la infancia: la espera hasta las doce, la ilusión de ver a Papá Noel y la ansiedad que parece no terminar nunca. Pero esta vez, la magia se hizo realidad a plena luz del día y de una forma sorprendente. Apenas el helicóptero comenzó a descender, los chicos se agolparon en las ventanas y en el lugar del aterrizaje, gritando su nombre con una mezcla de incredulidad y alegría.

El clima acompañó justo a tiempo. Aunque la jornada se presentó pesada, con humedad e inestabilidad típica de las vísperas navideñas en Mendoza, el viento se calmó en el momento preciso, permitiendo que el descenso se realizara sin inconvenientes. Mientras tanto, hacia la tarde-noche se esperaban tormentas en algunos sectores del este provincial, pero nada impidió que el protagonista de rojo cumpliera su misión.

Cuando finalmente Papá Noel tocó tierra y se encontró cara a cara con los chicos, la emoción fue total. Algunos se tapaban la cara, otros no podían creer lo que estaban viendo. La ilusión, esa que atraviesa generaciones, volvió a sentirse con fuerza. Incluso para los adultos, fue imposible mantenerse indiferentes ante la escena.

No faltó el detalle simpático: ser Papá Noel en el hemisferio sur no es tarea sencilla. Con temperaturas templadas y humedad, el tradicional traje rojo se vuelve un verdadero desafío. Aun así, el personaje se mostró cercano, canchero y paciente con los más chiquitos, cuidando incluso su barba ante los tirones curiosos.

El encuentro dejó una postal imborrable y un mensaje claro: rescatar el espíritu navideño más puro, el de los chicos, la ilusión intacta y la alegría compartida. Un momento simple, pero profundamente emotivo, que regaló sonrisas y reforzó el verdadero sentido de la Navidad en Mendoza.