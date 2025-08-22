Video: Hubo una explosión en un local de baterías en Maipú y los bomberos lograron controlar el incendio

Un incendio en un comercio de baterías sobre calle Maza, en Maipú, provocó una fuerte explosión que alarmó a los vecinos. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y confirmaron que no hubo heridos.

Un incendio en Maipú generó alarma este viernes por la tarde cuando se desató el fuego en un local de venta de baterías ubicado sobre calle Maza, cerca de Rodríguez Peña. El siniestro, que incluso provocó una explosión dentro del taller, obligó a una rápida intervención de varias dotaciones de bomberos.

El episodio ocurrió en el comercio Daniel Cortesi Baterías, donde se desplegó un amplio operativo que incluyó a efectivos del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, junto con bomberos voluntarios de Godoy Cruz y Maipú. También se sumó el apoyo hídrico del Municipio y personal de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

En los videos difundidos se observa el momento exacto de la explosión y cómo varias personas corren para ponerse a resguardo.

Gracias al rápido accionar de las brigadas, las llamas fueron controladas en poco tiempo y no se reportaron víctimas ni heridos. Sin embargo, las pérdidas materiales en el local aún están siendo evaluadas.

Personal del Cuartel Central permanece en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar qué provocó el incendio. Por el momento, se aguarda un informe oficial sobre el alcance de los daños. Según las primeras informaciones de las personas que estaban en el lugar, el fuego se habría dado por la explosión de una garrafa.