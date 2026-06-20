Guaymallén: hallan muerto a un hombre en una finca e investigan un posible homicidio

El cuerpo de la víctima, de 44 años, fue encontrado en una finca. Las pericias revelaron que presentaba tres heridas punzocortantes y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

La Policía de Mendoza investiga la muerte de un hombre de 44 años que fue encontrado sin vida en una finca ubicada en el departamento de Guaymallén.

El cuerpo estaba dentro de un pozo de agua y presentaba heridas de arma blanca, por lo que la causa quedó en manos de la Justicia.

El hecho comenzó a investigarse luego de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en el predio.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes realizaron un operativo para extraer el cuerpo del pozo. La tarea finalizó cerca de la 1 de la madrugada.

Una vez recuperado el cadáver, especialistas de Policía Científica realizaron las primeras pericias y constataron que la víctima tenía tres heridas punzocortantes.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, con la intervención de la División Homicidios, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.