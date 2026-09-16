Video: fueron a pescar al El Carrizal y se sorprendieron al sacar una Carpa de más de 30 kilos

Un grupo de amigos fue a pesacar al embalse cuando de repente la caña que lanzaron al agua comenzó a tirar y entre varios tuvieron que sujetarla para sacarla. Cuando descubrieron lo que habían pescado no lo podían creer.

Lo que parecía ser una jornada de pesca más en El Carrizal terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar. Durante la madrugada del lunes, un grupo de pescadores logró sacar del agua un ejemplar de carpa de 33,6 kilos y 1,30 metros de largo, un tamaño que sorprendió incluso a personas acostumbradas a trabajar y pescar en el embalse. El momento quedó registrado en un video qué rápidamente se volvió viral en las redes sociales

La captura se produjo en el camping Bahía del Sol, ubicado en el entorno del embalse El Carrizal. Lucero había llegado al lugar para realizar una jornada de pesca como tantas otras. Pero cuando una de las cañas comenzó a tirar con fuerza, la situación rápidamente cambió.

El peso y la resistencia del pez hicieron que sacar la carpa del agua requiriera el esfuerzo de varias personas. Entre todos tuvieron que sujetar la caña y colaborar para poder completar la captura.

Cuando finalmente lograron verla fuera del agua, la sorpresa fue inmediata: se trataba de una carpa de 33,600 kilos y 1,30 metros de largo.

La captura también llamó la atención de personal de la Dirección de Recursos Naturales y Renovables de la Zona Este. Según señalaron desde el organismo, tampoco dentro de sus años de trabajo y monitoreo en la zona habían observado un ejemplar de semejante magnitud.

El video del momento en que sacaron la enorme carpa

El momento de la captura quedó registrado y posteriormente fue compartido a través de las redes sociales. En las imágenes puede observarse el esfuerzo que realizan los pescadores mientras intentan controlar la caña y sacar al pez del agua.

La escena rápidamente llamó la atención de otros mendocinos, especialmente por las dimensiones de la carpa capturada en El Carrizal.



El ejemplar, de más de 30 kilos y 1,30 metros de largo, terminó convirtiéndose en el protagonista inesperado de una jornada que Walter Hugo Lucero y sus compañeros seguramente recordarán durante mucho tiempo.