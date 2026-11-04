Video: el momento en que la Legislatura echó a Janina Ortiz por corrupción

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad la destitución de la legisladora de La Unión Mendocina, quien fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante su paso por la Municipalidad de Las Heras.

La Legislatura de Mendoza resolvió este miércoles la destitución de Janina Ortiz de su banca en la Cámara de Diputados. La decisión se tomó durante una sesión en la que la votación terminó con 46 votos afirmativos y una ausencia.

El resultado fue el esperado y superó los dos tercios necesarios para avanzar con la remoción de la legisladora, integrante del bloque de La Unión Mendocina. Los diputados fueron pronunciándose uno por uno y todos los votos emitidos fueron a favor de la destitución.

Ortiz no estuvo presente en el recinto y tampoco participó de la instancia de defensa. La propia legisladora había anticipado que no asistiría a la sesión.

La decisión se produjo luego de que Ortiz fuera condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de un juicio abreviado por hechos de corrupción vinculados con su paso por la Municipalidad de Las Heras.

Con la votación, la Cámara hizo efectiva su salida del cuerpo legislativo.

Ahora resta definir quién ocupará la banca que quedó vacante. Una de las posibilidades es que asuma María Belén Castillo, dirigente del PRO, aunque todavía se esperaba una confirmación oficial sobre cómo se realizará el reemplazo.

De esta manera, la Legislatura concretó la destitución de Ortiz con un respaldo unánime entre los diputados presentes.