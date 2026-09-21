Video: el momento en el que un conductor ebrio de una camioneta pasa un disco Pare y choca violentamente a otra en una ruta de Mendoza

Un hombre quedó aprehendido tras dar 2,41 gramos de alcohol en sangre luego del accidente ocurrido en Ruta 188 y avenida Sarmiento en General Alvear. Cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Enfermeros Argentinos, una de ellas debió ser operada por una fractura de fémur.

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque este domingo por la tarde en el ingreso a Bowen, en General Alvear. Como consecuencia del impacto, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Enfermeros Argentinos, mientras que uno de los conductores quedó aprehendido tras dar positivo en el test de alcoholemia.

El accidente ocurrió cerca de las 17, en la intersección de la Ruta Nacional 188 y avenida Sarmiento, uno de los accesos a la ciudad de Bowen. En el siniestro estuvieron involucradas una Nissan Frontier y una Volkswagen Amarok.

La violencia del impacto quedó registrada en imágenes difundidas por la Municipalidad de General Alvear. Personal de Bomberos debió intervenir en el lugar para rescatar a algunos de los pasajeros involucrados.

El conductor dio positivo en alcoholemia

Tras el choque, el conductor de la Nissan Frontier, un hombre de 54 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cinco veces por encima del máximo permitido.

Por este motivo, el hombre quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría 46ª.

Cuatro personas fueron hospitalizadas

Los ocupantes de la Volkswagen Amarok fueron derivados al Hospital Enfermeros Argentinos para recibir asistencia médica.

El conductor, de 54 años, sufrió politraumatismos y una fractura estable de pelvis. Según el parte médico, se encontraba lúcido y hemodinámicamente estable.

Una joven de 20 años presentó politraumatismos y múltiples fracturas. Además, sufrió una fractura de fémur derecho, por lo que debió ser ingresada al quirófano.

También fue asistido un chico de 13 años, quien sufrió politraumatismos y un hematoma en la región hipogástrica. Permanecía a la espera de nuevos estudios.

Por último, una mujer de 48 años presentó politraumatismos leves y una fractura de muñeca izquierda.