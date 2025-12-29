Video: el emotivo mensaje de Carlos Sainz para el mendocino Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

En la previa del Rally Dakar 2026, el español Carlos Sainz se tomó un momento para enviarle un mensaje cargado de emoción al piloto mendocino Juan Cruz Yacopini, quien atraviesa un delicado estado de salud tras un grave accidente en Mendoza.

A días del inicio del Rally Dakar, una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial, el campamento siente una ausencia que pesa. El mendocino Juan Cruz Yacopini, referente argentino en la categoría, no podrá estar en la largada debido a un grave accidente ocurrido en El Carrizal y que lo dejó hospitalizado. En ese contexto, Carlos Sainz decidió romper la rutina previa a la carrera y enviarle un mensaje público que generó una fuerte repercusión.

El gesto de Carlos Sainz que conmovió al Dakar

El español, tres veces ganador del Dakar, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo y dejar en claro que, aunque Yacopini no esté presente físicamente, sigue siendo parte del espíritu de la competencia.

Antes de viajar rumbo al desierto, Carlos Sainz grabó un video especialmente dedicado al piloto mendocino. “Antes de salir para el Dakar tenía pendiente este mensaje y no quería retrasarlo más”, comenzó diciendo el “Matador”, con un tono cercano y sincero.

En sus palabras, dejó en evidencia que el respaldo trasciende lo deportivo: “Es un mensaje de apoyo y cariño a Juan Cruz Yacopini, de parte mía, de la familia Sainz y de todos los españoles” y agregó “Estamos apoyándote a muerte, convencidos de que te vas a poner bien”.

El accidente de Juan Cruz Yacopini en El Carrizal

El piloto mendocino sufrió un grave accidente mientras navegaba en lancha en el dique El Carrizal, cuando se arrojó al agua en una zona de poca profundidad e impactó violentamente contra el fondo. Tras ser asistido de urgencia, sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado antes de ser trasladado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en terapia intensiva.

Según el parte médico, Juan Cruz Yacopini presenta lesiones en las vértebras cervicales y un cuadro compatible con shock medular, aunque los estudios descartaron daño cerebral, un dato alentador dentro de un panorama delicado. En los últimos días, mostró respuestas a estímulos y momentos de respiración espontánea, aunque el pronóstico sigue siendo reservado.

Mientras tanto, el mundo del automovilismo y el Dakar acompaña con mensajes de apoyo.