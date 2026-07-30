Video: así recibieron en Mendoza a los estudiantes que se consagraron campeones del Mundial de Robótica en México

Los alumnos del Instituto Tomás Alva Edison regresaron a Mendoza tras conquistar el FIRST Tech Challenge México, una de las competencias de robótica más prestigiosas del mundo. Familiares, amigos y docentes los esperaron en el aeropuerto con aplausos, flores y una emotiva bienvenida.

La provincia volvió a celebrar un logro histórico en materia de educación y tecnología. Los estudiantes mendocinos del Instituto Tomás Alva Edison regresaron al país luego de consagrarse campeones del FIRST Tech Challenge México, considerado uno de los torneos internacionales de robótica educativa más importantes del mundo. Su llegada al aeropuerto estuvo marcada por un emotivo recibimiento organizado por familiares, amigos, docentes y compañeros, quienes los esperaron con aplausos, flores, banderas y cánticos para homenajear el desempeño que llevó nuevamente el nombre de Mendoza a lo más alto de la competencia internacional.

El equipo mendocino ganó el Mundial de Robótica

El conjunto Shadowfox, identificado como el Equipo #32753, logró el máximo reconocimiento deportivo del certamen al integrar la Winning Alliance, distinción que acredita a la alianza campeona del torneo.

Además del título mundial, los mendocinos obtuvieron el Innovate Award – Second Place, premio que reconoce el nivel de innovación tecnológica aplicado al desarrollo del robot y las soluciones de ingeniería presentadas durante la competencia. Este doble reconocimiento consolidó una actuación sobresaliente frente a delegaciones de distintos países.

El equipo Shadowfox del Colegio Tomás Alva Edison estuvo integrado por: Juan Ignacio Argañaraz, Santiago Olmos, Agustín Campos, Facundo Villafañe, Benjamín Pellizzer, Rafael Millán, Tiziano Salvatore, Lorenzo Bachini, Renzo Costabile, Fermín Berdugo y Guillermo Barrionuevo.

Los jóvenes fueron acompañados durante todo el proceso por los mentores Francisco Miranda, Patricio Welch, Graciela Bertancud, Emiliano Mirabile y Valentín Panonto, quienes guiaron el proyecto tecnológico que terminó convirtiéndose en campeón internacional.

Este jueves, todo el equipo regreso a la provincia y fueron recibidos por familiares, amigos, ocmpañeros y directivos del colegio en medio de cánticos, aplausos y mucho orgullo.

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Mendoza también sumó otros importantes premios en México

La participación mendocina dejó más resultados destacados. El equipo RBK7 (Robokids) obtuvo el primer puesto en el Judge’s Choice Award, reconocimiento otorgado por el jurado a los proyectos más sobresalientes de la competencia.

Por su parte, el equipo Merinitos consiguió el segundo lugar en el Design Award, premio que distingue el diseño y desarrollo del robot.