Video: dos bomberos de San Martín se agarraron a las piñas ¿Qué explicación dieron?

Mendoza

Un enfrentamiento entre bomberos voluntarios de San Martín y Palmira se viralizó tras ser registrado por cámaras de seguridad. La pelea ocurrió en el predio de Servicios Públicos y derivó en una denuncia judicial.

Redacción ElNueve.com

Un incidente insólito sacudió al mundo de los bomberos voluntarios de Mendoza: el viernes pasado, dos miembros de distintas asociaciones se enfrentaron a golpes en pleno predio de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Martín, generando repudio, una denuncia judicial y un expediente administrativo.

Los protagonistas son el titular de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín, y Fernando Cámara, secretario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Palmira y empleado municipal de la comuna del Este.

La riña se produjo el viernes de la semana pasada, según detalló un comunicado de repudio y derivó en una denuncia judicial realizada por Sarmiento contra Cámara.

Según el relato de Sarmiento, la disputa comenzó cuando él llegó al lugar para realizar un service técnico gratuito a cargo de Servicios Públicos y Cámara le negó el ingreso, alegando que los Bomberos de San Martín no podían entrar mientras él estuviera presente. La discusión escaló hasta que Sarmiento fue golpeado y cayó al suelo, donde continuó recibiendo agresiones.

Todo quedó registrado por una por las cámaras de seguridad del predio y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Desde la Municipalidad de San Martín confirmaron que se abrió un sumario interno para determinar responsabilidades y que Cámara se tomó licencia anual mientras se desarrolla la investigación. La denuncia judicial presentada por Sarmiento ya está en manos de la fiscalía correspondiente.

El presidente de Bomberos Voluntarios San Martín y el secretario de Bomberos Voluntarios Palmira protagonizaron una pelea, que quedó registrada en imágenes