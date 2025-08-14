Video: dos bomberos de San Martín se agarraron a las piñas ¿Qué explicación dieron?

Un enfrentamiento entre bomberos voluntarios de San Martín y Palmira se viralizó tras ser registrado por cámaras de seguridad. La pelea ocurrió en el predio de Servicios Públicos y derivó en una denuncia judicial.

Un incidente insólito sacudió al mundo de los bomberos voluntarios de Mendoza: el viernes pasado, dos miembros de distintas asociaciones se enfrentaron a golpes en pleno predio de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Martín, generando repudio, una denuncia judicial y un expediente administrativo.

Los protagonistas son el titular de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín, y Fernando Cámara, secretario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Palmira y empleado municipal de la comuna del Este.

La riña se produjo el viernes de la semana pasada, según detalló un comunicado de repudio y derivó en una denuncia judicial realizada por Sarmiento contra Cámara.

Según el relato de Sarmiento, la disputa comenzó cuando él llegó al lugar para realizar un service técnico gratuito a cargo de Servicios Públicos y Cámara le negó el ingreso, alegando que los Bomberos de San Martín no podían entrar mientras él estuviera presente. La discusión escaló hasta que Sarmiento fue golpeado y cayó al suelo, donde continuó recibiendo agresiones.

Todo quedó registrado por una por las cámaras de seguridad del predio y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Desde la Municipalidad de San Martín confirmaron que se abrió un sumario interno para determinar responsabilidades y que Cámara se tomó licencia anual mientras se desarrolla la investigación. La denuncia judicial presentada por Sarmiento ya está en manos de la fiscalía correspondiente.