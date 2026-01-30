Video del dramático momento en que un operario quedó colgando de un puente en medio de la tormenta

La crecida del agua en el puente de Anchoris, sobre la Ruta 40, arrastró una topadora y puso en riesgo la vida de un trabajador, que fue rescatado por sus compañeros en medio del intenso temporal que afectó a Mendoza con lluvias torrenciales, granizo y cortes en el suministro de agua.

Las fuertes tormentas en Mendoza volvieron a mostrar su poder destructivo este viernes, cuando la crecida del agua en el puente de Anchoris, sobre la Ruta Nacional 40, arrastró una topadora que trabajaba en la zona. En medio del caos, un operario quedó colgando de una cuerda, mientras sus compañeros intentaban salvarlo de ser arrastrado por el violento caudal.

El episodio, registrado por testigos y difundido en redes sociales, reflejó la magnitud del temporal que afectó al Gran Mendoza. Según los relatos, la rápida reacción de los trabajadores fue clave: lograron arrojarle una soga al operario y evitar que la corriente lo llevara. Al mismo tiempo, otro hombre permanecía sobre la maquinaria, aguardando la llegada de los equipos de emergencia.

La situación se produjo en medio del temporal con lluvias torrenciales y caída de granizo que impactó en distintos departamentos del área metropolitana. En Luján de Cuyo, la creciente arrastró vehículos, mientras que en Ciudad se reportaron problemas en el suministro de agua debido a la salida de servicio de plantas potabilizadoras y sistemas de bombeo.

Finalmente, ambos hombres fueron rescatados con vida por los equipos de emergencia que actuaron en el lugar, luego de un complejo operativo.