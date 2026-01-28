Video: cayó un rayo y prendió fuego una palmera en Mendoza tras la intensa tormenta

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a vecinos de Guaymallén cuando un rayo impactó de lleno sobre una palmera y desató un incendio en plena vía pública. El momento quedó registrado en video.

La intensa tormenta eléctrica que afectó a la provincia de Mendoza durante la tarde-noche del martes dejó múltiples consecuencias y escenas de alto impacto. Una de las más llamativas ocurrió en Guaymallén, donde un rayo impactó sobre una palmera y provocó un incendio que generó momentos de gran tensión entre los vecinos.

El episodio se registró en el barrio Patrón Santiago, cuando, en medio de la lluvia y la actividad eléctrica, un fuerte estruendo alertó a las familias de la zona. Al salir a la vereda, los vecinos se encontraron con la palmera envuelta en llamas, tras haber sido alcanzada directamente por un rayo.

Según informaron desde Defensa Civil, el temporal dejó un saldo de 44 intervenciones en distintos puntos de Mendoza, con árboles caídos, calles anegadas, rutas intransitables y problemas en el suministro eléctrico, incluyendo transformadores en cortocircuito. El departamento de Tupungato fue uno de los más afectados por el fenómeno meteorológico.

Desde Contingencias Climáticas habían emitido previamente una alerta amarilla por tormentas, que incluía la posibilidad de fuertes precipitaciones y caída de granizo en gran parte del territorio provincial. Las condiciones se cumplieron y provocaron serios inconvenientes en varias localidades.

Los videos del rayo prendiendo fuego la palmera en Guaymallén comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa cómo el fuego avanza sobre el árbol en plena tormenta. Personal de Bomberos acudió al lugar y logró sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara a viviendas cercanas. A pesar del susto y los daños materiales, no se registraron personas heridas, pero si un importante corte de luz en la zona.

El reporte de novedades por la tormenta del martes: Tupungato:

Familias asistidas: 10. (Colchones y nylon).

Árboles caídos: 03.

Rutas intransitables: Ruta 86 y Ruta 89. Total: 15.

Luján: