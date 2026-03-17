Video: brutal agresión a un joven mendocino que intentaba separar una pelea afuera de un boliche “lo podría haber matado”

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en las inmediaciones de un local bailable ubicado en Maipú. Las imágenes se viralizaron y consternaron a todos por la violencia y el sentimiento de fragilidad que sienten los padres cada vez que sus hijos salen a divertirse.

El caso de Fernando Báez Sosa fue un estadillo social en Argentina, el pensamiento colectivo de que un asesinato afuera del boliche filmado en vivo por varias cámaras, generaría un clic en la cabeza de los jóvenes y adolescentes sobre los límites de la violencia. Esto no solo no fue así, las peleas siguen multiplicándose, sino que ahora Mendoza es testigo de otro hecho que pudo terminar en tragedia.

Este sábado a la madrugada, un joven de 19 años que salió a bailar con su novia y una pareja amiga, recibió un golpe, cuando intentaba separar una pelea, que lo dejó noqueado y tendido en el suelo, con graves secuelas y a la espera de lo que digan los resultados de los estudios médicos.

En el video se puede apreciar como el joven no espera la piña sino que está dispuesto a separar y como el golpe lo entumece inmediatamente.

El hecho ocurrió a las afueras de un reconocido boliche maipucino ubicado en calle Paso y Acceso Sur. Según relataron los jóvenes agredidos, ellos salieron del local bailable cuando el hombre que después golpea intentó sobrepasarse con la novia del amigo de la víctima lo que provocó un intercambio de golpes y palabras. En medio de los forcejeos, el joven agredido intenta separar a su amigo del otro grupo para terminar el altercado, concluir la noche y volver a casa. En ese instante un golpe de puño inesperado lo tira al piso. Otra vez, los celulares estaban filmando y dejaron todo registrado.

Según testigos del lugar, el joven no recibió atención ni por parte de la seguridad del boliche ni de los policías que estaban en el lugar. Además, señalaron que el joven estuvo varios minutos inconsciente en el piso. De hecho, el joven se fue del lugar en el auto de la madre del amigo.

En diálogo con ELNUEVE.COM, el padre, que todavía prefiere resguardar su nombre, señaló “Lo podría haber matado”, entendiendo el daño que le causó y cómo todavía a 4 días de la golpiza está esperando por resultados para ver si tiene huesos de la cara fracturados. Además los progenitores entendieron la situación como un “caso de abandono de persona”.

En ese sentido, la familia quiere Justicia por lo que sucedió para que esto no quede impune. En las imágenes que se viralizaron se ve que el agresor golpea “como si fuese un profesional”, según explican los familiares, lo que agravaría la situación.

“No queremos que esta persona esté suelta por ahí”, aclararon y señalaron que irán por el camino legal para esclarecer el hecho.