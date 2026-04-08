Video: atacaron a piedrazos a los hinchas de Boca Juniors tras un partido de Copa Libertadores en Chile

Hinchas de Boca Juniors fueron atacados a piedrazos en Chile tras un partido de Copa Libertadores. El colectivo fue interceptado en la ruta y sufrió daños en medio de un violento episodio.

Un grupo de hinchas de Boca Juniors fue víctima de un violento ataque en Chile luego del partido ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores. Según relataron, el hecho ocurrió cuando los simpatizantes regresaban en colectivo hacia Mendoza y fueron apedreados en la ruta en al menos cuatro oportunidades, generando momentos de tensión y daños materiales en la unidad.

Según relataron los propios pasajeros, el micro fue interceptado en distintos tramos del camino por un grupo de agresores que lanzó piedras y elementos contundentes, e incluso utilizaron bengalas.

El ataque provocó roturas en las ventanillas y parte de la estructura del colectivo. Aunque no trascendieron detalles sobre heridos de gravedad, algunos pasajeros habrían sufrido lesiones leves.

A pesar de la situación, el vehículo continuó su recorrido sin detenerse hasta retomar la ruta hacia Mendoza.

Testimonios de los hinchas mendocinos apuntan a que los agresores pertenecerían a la barra brava de Colo Colo, conocida como la “Garra Blanca”. En uno de los videos difundidos en redes sociales se escucha esa referencia durante el ataque.

Además, denunciaron que en la previa del encuentro ya se habían registrado robos de banderas y celulares, junto con episodios de violencia entre simpatizantes.

Un operativo de seguridad que no alcanzó

El partido se disputó en el estadio Claro Arena, en Las Condes, bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por Carabineros de Chile.

El ingreso de los hinchas visitantes estuvo controlado mediante un sistema de validación con stickers y chequeo de identidad. Sin embargo, los incidentes ocurrieron una vez finalizado el encuentro, fuera del perímetro de seguridad.