Video: atacaron a piedrazos a bomberos voluntarios de Guaymallén cuando iban a un incendio: cuatro heridos y un camión fuera de servicio

Los voluntarios fueron emboscados cuando se dirigían a combatir un incendio en el barrio Los Hornos. El ataque ocurrió en medio de los incidentes posteriores al asesinato de un hombre de 66 años. La institución necesita ayuda para reparar la autobomba y volver a ponerla en funcionamiento.

Un grupo de bomberos voluntarios de Guaymallén fue atacado a piedrazos cuando se dirigía a combatir un incendio en el barrio Los Hornos. Como consecuencia de la agresión, cuatro integrantes de la dotación resultaron heridos y el camión sufrió importantes daños, por lo que quedó fuera de servicio.

El episodio ocurrió este domingo, en medio de los incidentes registrados en el barrio tras el asesinato de Mario Sosa, un hombre de 66 años que murió de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento. Luego del crimen, familiares y allegados de la víctima protagonizaron reclamos y se produjeron incendios intencionales en distintas viviendas.

En ese contexto, los bomberos recibieron un llamado de emergencia alrededor de las 17.30 para intervenir en uno de los focos de incendio. Sin embargo, inicialmente la Policía les advirtió que no era seguro ingresar a la zona, por lo que permanecieron en las inmediaciones.

Según explicó Bernardo Sancho, presidente de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, cerca de las 19.15 recibieron la confirmación policial de que el sector estaba asegurado y que había efectivos e Infantería en el lugar.

Pero cuando se dirigían hacia el incendio por la ruta 24, fueron emboscados y comenzaron a recibir piedrazos.

Cuatro bomberos heridos y una autobomba dañada

El ataque provocó lesiones en cuatro integrantes de la dotación: tres hombres y una mujer.

El conductor y otro bombero sufrieron lesiones en los ojos por los vidrios que saltaron cuando una piedra rompió el parabrisas. Otro integrante recibió un piedrazo en las costillas, que le provocó un importante hematoma, mientras que la cuarta persona, una mujer, sufrió una lesión leve en una de sus manos.

Los cuatro fueron asistidos y trasladados al hospital. Según informó Sancho, afortunadamente ninguno sufrió heridas de gravedad.

La autobomba también quedó seriamente dañada. Además del parabrisas roto y una de las ventanas traseras destruidas, el vehículo sufrió desperfectos en el sistema de frenos cuando el conductor realizó una rápida maniobra para escapar de la agresión.

Por ese motivo, el camión quedó bloqueado y fuera de servicio.

“Vamos a ir a todo el que nos llame y nos pida ayuda”

Durante la entrevista, Sancho también respondió a los cuestionamientos que surgieron en las redes sociales sobre por qué los bomberos habían ingresado a la zona en medio de los conflictos.

“Nosotros vamos porque tenemos la obligación moral, nos sentimos con la obligación moral de asistir a todo el vecino de Guaymallén”, explicó.

Además, recordó que no es la primera vez que el cuartel sufre un ataque. En junio, el móvil 14 también había sido agredido y una de sus ventanas terminó rota.

“Nosotros vamos a ir a todo el que nos llame y nos pida ayuda, colaboración, nosotros vamos a estar”, remarcó el presidente de la institución.

El cuartel cuenta con 64 bomberos y otros vehículos para responder a las emergencias. Sin embargo, Sancho aclaró que la autobomba atacada es la más grande y resulta fundamental para los incendios y los rescates vehiculares.

También señaló que, ante la necesidad de personal o vehículos, pueden recurrir a cuarteles cercanos, como los de Ciudad, Maipú y Las Heras.

Cómo ayudar a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén

Desde la institución buscan reunir los fondos necesarios para reparar el camión y ponerlo nuevamente en funcionamiento lo antes posible. La intención es que pueda volver a prestar servicio a la comunidad a más tardar este martes.

Sancho explicó que los gastos representan un problema importante porque el cuartel se sostiene, en gran medida, gracias a las donaciones de los vecinos.

Quienes quieran colaborar pueden acercarse personalmente al cuartel o realizar una transferencia bancaria.