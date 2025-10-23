Video: así trasladaron en helicóptero a los turistas extranjeros que chocaron en la Ruta 7

El accidente ocurrió en el túnel de Las Cortaderas, en alta montaña. Dos suizos y una francesa resultaron heridos tras chocar contra dos camiones mientras viajaban hacia Chile.

Un grave accidente ocurrió este jueves en la alta montaña mendocina, cuando tres turistas extranjeros protagonizaron un violento choque en el túnel de Las Cortaderas, sobre la Ruta Nacional 7, camino a Chile. Dos de los heridos debieron ser trasladados en helicóptero al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones, mientras que una joven sufrió heridas leves.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro vial se produjo cerca de las 11:40, a la altura del kilómetro 1150 de la Ruta 7, cuando un Fiat Cronos blanco, conducido por un ciudadano suizo de 53 años, se cruzó de carril y chocó de frente con un camión Scania. En cuestión de segundos, otro camión Ford impactó también contra el vehículo, dejando el tránsito completamente interrumpido en la zona.

Los ocupantes del auto eran dos turistas suizos y una joven francesa de 20 años, quienes se dirigían hacia el país vecino. Tras el impacto, efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para rescatar a las víctimas atrapadas en el rodado.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que el conductor y su acompañante suizo presentaban lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Central en helicóptero. En tanto, la joven francesa sufrió golpes leves y fue atendida en el Hospital de Uspallata.

Imágenes del traslado de los tres turistas europeos que fueron traslados al Hospital de Uspallata, dos Masculinos suizos y una femenina francesa.El Ministerio de Seguridad armó un operativo aéreo con el helicóptero Halcón IV desde el Hotel Uspallata hacia el Hospital Central. pic.twitter.com/IdqV52ZP2J — OSVALDO (@VALLEOVA) October 23, 2025

Las pruebas de alcoholemia realizadas a los tres conductores dieron resultado negativo. Mientras tanto, la Ruta 7 permaneció cortada durante varias horas para permitir las pericias correspondientes y el despeje de los vehículos involucrados.

Desde Gendarmería Nacional recomendaron a los conductores informarse sobre el estado de la ruta antes de viajar hacia Chile, ya que el tránsito podría verse afectado por los trabajos de remoción y las investigaciones en curso.