Video: así trasladaron a los presos que tomaron de rehén a un penitenciario a la cárcel de máxima seguridad de Mendoza

Ramiro Colucci y Claudio González Flores fueron alojados en el sector de Muy Alto Perfil (MAP) del complejo Almafuerte II, tras el episodio ocurrido en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Permanecerán bajo un régimen especial durante al menos 180 días, con posibilidad de extenderlo a un año.

Los dos presos que tomaron de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, en Mendoza, fueron trasladados al penal de máxima seguridad Almafuerte II. La medida se dispuso tras el episodio ocurrido el martes, cuando los internos retuvieron al agente Mauro Zagasti durante varias horas y exigieron cambios en sus condiciones de detención.

El traslado fue confirmado por las autoridades provinciales y quedó registrado en un video que muestra el operativo de derivación hacia el establecimiento de máxima seguridad.

Por qué trasladaron a los presos a Almafuerte II

La decisión se tomó después de las negociaciones que permitieron resolver la toma de rehén. Durante el episodio, los internos plantearon distintas exigencias: uno solicitó ser trasladado a otro módulo de Almafuerte I, mientras que el otro pidió ir a una cárcel de Jujuy para estar cerca de su madre. También reclamaron garantías para su integridad física.

Aunque durante las conversaciones se firmó un acta de acuerdo con la intervención del procurador de las personas privadas de libertad, Luis Romero, las autoridades consideraron que no estaban confirmados de manera fehaciente los traslados solicitados.

Por ese motivo, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Servicio Penitenciario resolvieron alojarlos en el sector MAP, donde se aplican condiciones de detención más estrictas.

La ministra Mercedes Rus sostuvo que los internos buscaron obtener beneficios mediante la toma del agente y remarcó que no consiguieron las concesiones que reclamaban.

Cómo es el régimen de Muy Alto Perfil

El sector de Muy Alto Perfil (MAP) funciona en los módulos 3 y 4 del complejo penitenciario Almafuerte II, ubicado en Cacheuta. Allí se aloja a personas privadas de libertad consideradas de riesgo extremo o con antecedentes de conflictos dentro del sistema carcelario.

De acuerdo con el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, el régimen contempla celdas individuales y restricciones estrictas para evitar el contacto con el resto de la población penal.

Entre las principales condiciones se encuentran la prohibición de visitas de contacto, las limitaciones para ingresar elementos y un esquema de visitas reservado a familiares directos.

La permanencia inicial de los dos internos será de 180 días, aunque el plazo podrá extenderse hasta los 360 días, según la evaluación de las autoridades.

Qué delitos deberán investigarse tras la toma de rehén

Además del régimen de alojamiento especial, Colucci y González Flores deberán responder ante la Justicia por los hechos ocurridos durante la toma del agente penitenciario.

Según las autoridades, la investigación contempla posibles nuevos delitos vinculados con la retención del trabajador y las exigencias realizadas durante las negociaciones. También se informó que se analiza el uso del teléfono celular del agente y la existencia de presuntas amenazas a familiares, además de posibles agresiones a otras personas privadas de libertad.

Quiénes son Ramiro Colucci y Claudio González Flores, los presos que tomaron de rehén a un penitenciario en Mendoza

Los dos internos cumplen condenas por delitos graves y acumulan más de una década y media de detención.

Ramiro Colucci fue condenado a 27 años de prisión por robo agravado por el uso de arma de fuego sin aptitud para el disparo, en dos hechos en concurso real, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según la información oficial, lleva más de 18 años detenido.

Por su parte, Claudio González Flores cumple una condena de 23 años por robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso real con abuso sexual agravado con acceso carnal y por el uso de arma de fuego. Registra más de 17 años de detención.

Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener. NO serán trasladados a Almafuerte l, como exigían. Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio. Estamos hablando de dos presos con graves antecedentes. Uno cumple una condena de 27 años por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos. El otro, una condena de 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos. Quienes ya cumplen condenas de esta gravedad y vuelven a cometer delitos dentro de una cárcel deben saber que habrá consecuencias. No hay lugar para privilegios, concesiones ni impunidad. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad del personal penitenciario y mantener el orden dentro de las cárceles. La ley se cumple, la autoridad se respeta y cada delito tiene sus consecuencias. Estas acciones son producto de los criterios de organismos de Derechos Humanos que alientan estas cosas, asesoran mal a las personas privadas de libertad, los estimulan a exigir lo que no corresponde, generandoles falsas expectativas que llevan a este tipo de situaciones. Por último, quiero expresar mis más sinceras condolencias al agente penitenciario y a toda su familia por el fallecimiento de sus seres queridos, que viajaban desde La Paz. Los acompaño en este momento de profundo dolor. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 27, 2026

El director del Servicio Penitenciario indicó que ambos tienen antecedentes de dificultades de convivencia y que, a lo largo de sus condenas, pasaron por distintos establecimientos carcelarios.

Cómo terminó la toma de rehén en Boulogne Sur Mer

El episodio comenzó alrededor de la 1.15 del martes en el pabellón 16 de la cárcel de Boulogne Sur Mer, cuando los internos llegaron al sector de guardia y mantuvieron retenido al agente penitenciario Mauro Zagasti.

Ante la situación, se activó el equipo de negociación del Servicio Penitenciario, con la participación de autoridades de seguridad del complejo y la intervención de la unidad fiscal correspondiente. La ministra Mercedes Rus siguió el procedimiento desde la madrugada.

Finalmente, el agente fue liberado a las 8.30, luego de varias horas de negociaciones. Tras su liberación, recibió asistencia y fue trasladado para una evaluación médica. Además, se dispuso que contara con acompañamiento de los equipos de bienestar y salud mental del Servicio Penitenciario.

En paralelo, las autoridades informaron sobre un siniestro vial que involucró a familiares del trabajador mientras viajaban desde La Paz hacia Mendoza, con consecuencias fatales. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia expresaron sus condolencias y acompañamiento al agente y a sus seres queridos.