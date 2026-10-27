Conmoción total en Mendoza: la madre y la tía del penitenciario secuestrado murieron en un choque cuando viajaban a la Ciudad

Las víctimas viajaban en una camioneta que chocó contra un árbol en medio de la tormenta. Eran la madre y la tía de un penitenciario que había sido tomado como rehén por dos presos en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Otros tres ocupantes fueron trasladados a centros asistenciales.

Dos mujeres murieron este martes por la madrugada en un accidente vial sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de la calle Fernández, en San Martín. Las víctimas viajaban en una camioneta Ford Ranger perteneciente a Preventores de la Municipalidad de La Paz, que chocó contra un árbol durante la tormenta que afectaba a la zona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30, cuando el vehículo circulaba con cinco ocupantes. Según manifestó el conductor a la Policía, las intensas lluvias y la caída de granizo le hicieron perder el dominio de la camioneta, que terminó impactando contra un árbol en el lateral norte de la ruta, en un tramo ubicado entre los carriles Buen Orden y Montecaseros.

Como consecuencia del fuerte impacto, Ana Estrada y Alejandra Flores, que viajaban en la parte trasera del vehículo, murieron en el lugar. Personal de Bomberos debió intervenir para extraer sus cuerpos de la cabina.

Viajaban por una emergencia familiar

Las dos mujeres se dirigían hacia la ciudad de Mendoza luego de enterarse de que un familiar estaba atravesando una situación de riesgo en la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer.

Según la información conocida, eran la madre y la tía de un penitenciario que había sido tomado como rehén por dos internos que cumplen condena en ese establecimiento. La madre del efectivo había sido informada desde el penal sobre lo que estaba sucediendo con su hijo y ambas mujeres emprendieron el viaje durante la madrugada.

Tres personas fueron trasladadas a hospitales

Los otros tres ocupantes de la camioneta fueron asistidos y trasladados a distintos centros de salud. De acuerdo con la información oficial, ninguno presentó lesiones de gravedad.

Uno de los hombres, de 35 años, sufrió policontusiones y dolor en la cadera, aunque los estudios no detectaron lesiones óseas. Una mujer de 39 años también presentó policontusiones, con dolor intenso en el hombro y la cadera derecha. El tercer ocupante, un hombre de 34 años y hermano del penitenciario, sufrió policontusiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y Bomberos. También intervino la ayudante fiscal de turno, Mirian Escudero, para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del accidente.