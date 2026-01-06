Video: así se roban una bicicleta en segundos de una casa en Maipú

Cámaras privadas y de vigilancia captaron el momento en el que dos personas toman y huyen con una bicicleta por barrios de Maipú durante la madrugada. La Policía llegó en segundos pero ya estaban escondidos dentro de una casa.

En la previa de la llegada de los Reyes Magos, dos delincuentes decidieron romper la magia y robar una bicicleta de la casa de un vecino en Maipú. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en una vivienda situada en calle Boedo en las inmediaciones del barrio El Rosal en Gutiérrez, Maipú donde finalmente se perderían los delincuentes y evadirían a la Policía.

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad particulares de la vivienda damnificada y otras compartidas por la agencia de seguridad NVS que tiene instalado varios domos en la barriada de Gutiérrez.

En las imágenes se puede ver como un ladrón se asoma a una casa y en exactamente 45 segundos se hace con la bicicleta por arriba del techo para después tirarla desde las alturas y escapar. Abajo, lo estaba esperando una cómplice quien es la que transporta la bicicleta durante algunas cuadras. Inmediatamente después que el monitoreo de la empresa privada los divisa, comunica a la Policía que estaban estos individuos con la bicicleta. El móvil llegó con celeridad al barrio El Rosal y a la zona donde habían pasado, pero estos delincuentes ya estaban escondidos en una vivienda de la zona.

Vecinos del lugar, en comunicación con ELNUEVE.COM señalaron que se trata de delincuentes conocidos en la zona por cometer este tipo de robos.