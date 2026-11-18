El hecho ocurrió el domingo por la noche en la intersección de las calles Morón y Lisandro de la Torre. La secuencia quedó registrada en un video que muestra cómo dos jóvenes se llevan la señal de tránsito.

Un insólito episodio de vandalismo quedó registrado en las calles de Ciudad. Dos jóvenes fueron filmados mientras se robaban un cartel de «Disco Pare» ubicado en la esquina de Morón y Lisandro de la Torre.

El hecho ocurrió el domingo por la noche y, según el relato de un vecino que compartió las imágenes, todo comenzó cuando la señal de tránsito se cayó por sí sola.

En ese momento, un chico que circulaba en bicicleta pasó por el lugar y acomodó el cartel sobre la vereda. Sin embargo, minutos después, aparecieron otros dos jóvenes que se llevaron la señal.

La secuencia quedó registrada en un video y generó indignación por el robo de un elemento de señalización vial, cuya función es advertir a los conductores sobre la obligación de detenerse en esa esquina.

El episodio vuelve a poner el foco en el cuidado de los elementos de seguridad vial y en las consecuencias que puede tener la desaparición de una señal de tránsito.