Video: así roban un local de ropa en pleno centro de Mendoza

El delincuente rompió el vidrio de un local ubicado en calle San Lorenzo y robó unas 20 prendas. Fue detenido tras un seguimiento por cámaras de seguridad cuando escapaba hacia Guaymallén, aunque comerciantes del microcentro volvieron a expresar preocupación por la inseguridad.

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a encender la preocupación de comerciantes del microcentro mendocino. Durante las primeras horas de este miércoles, un delincuente ingresó a un local ubicado sobre calle San Lorenzo, a pocos metros de avenida San Martín, rompió un vidrio y robó una importante cantidad de prendas de vestir.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa el momento en que el sospechoso ingresa al local durante la madrugada. Según informaron, el hombre rompió uno de los vidrios del frente para acceder al interior y sustrajo alrededor de una veintena de prendas.

Tras cometer el robo, el delincuente emprendió la fuga en dirección a Guaymallén. Sin embargo, la rápida intervención permitió iniciar un seguimiento mediante el sistema de cámaras de seguridad del municipio de Ciudad.

A esto se sumó la alerta recibida por los propietarios del comercio, quienes se dirigieron inmediatamente al lugar y colaboraron en la identificación del sospechoso. Un detalle facilitó la búsqueda: el hombre vestía un chaleco refractario color naranja, una prenda que lo hacía fácilmente reconocible mientras escapaba.

Finalmente, el sospechoso fue aprehendido y se logró recuperar parte de las prendas robadas, aunque no la totalidad del botín.

Desde el comercio afectado señalaron que la inseguridad es una preocupación constante. La marca ya ha sido víctima de robos en diez oportunidades a lo largo de su historia comercial, aunque no todos ocurrieron en esta misma sucursal.

El hecho reavivó el temor entre comerciantes de la zona céntrica, quienes continúan manifestando preocupación por los reiterados episodios delictivos en el microcentro mendocino.