Video: así roban medidores de gas en Las Heras

Cámaras de seguridad registraron cómo un delincuente robó un flexible de gas en apenas un minuto en Las Heras. Vecinos denuncian que los robos se repiten en distintas cuadras y reclaman mayor seguridad ante la falta de respuestas.

La inseguridad volvió a golpear a vecinos de Las Heras. Esta vez, el hecho ocurrió en la intersección de Monseñor Verdaguer y San Luis, donde cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que un delincuente robó el flexible de gas de una vivienda en apenas un minuto.

Las imágenes muestran la tranquilidad con la que actuó el ladrón durante la madrugada. Con una gorra y sin preocuparse por las cámaras de seguridad, el delincuente observó el gabinete de gas, verificó si el flexible estaba accesible y, utilizando herramientas, logró cortarlo rápidamente.

Tras concretar el robo, el hombre se retiró caminando con total impunidad, guardando las herramientas y el flexible sustraído en un bolsillo, sin mostrar apuro ni temor a ser descubierto.

Aunque en las grabaciones se observa a una sola persona, vecinos de la zona aseguran que se trataría de una banda que viene actuando desde hace varias noches en distintos puntos del barrio. Según denunciaron, no solo roban caños de gas, sino también antenas de internet y otros elementos de valor.

“Nos avisaron que había una persona robando afuera. Salimos y vimos que habían sacado el cañito del gas. La verdad que es una vergüenza la situación que estamos viviendo”, expresó una vecina afectada, quien además aseguró que pese a contar con cámaras de seguridad, los delincuentes continúan actuando sin restricciones.

Otra de las damnificadas relató que descubrió el robo al salir de su casa temprano en la mañana. “A las siete me levanté para ir a trabajar y no salía gas en la casa. Salí y encontré el caño cortado”, contó.

La mujer explicó que, al ver pasar un móvil policial, decidió detenerlo para denunciar lo ocurrido. Sin embargo, aseguró no haber obtenido respuestas satisfactorias y manifestó su malestar por la falta de soluciones frente a una situación que, según los vecinos, se repite en sectores del departamento.

Además del perjuicio de quedarse sin suministro de gas, los damnificados deben afrontar gastos económicos para reponer las instalaciones. Una vecina indicó que, tras comunicarse con Ecogas, le informaron que la reposición tendría un costo de 42 mil pesos financiados en seis cuotas, aunque previamente debió pagar otros 10 mil pesos para cortar una reja y permitir el trabajo técnico.

“Pusimos rejas porque antes estaba de moda el robo de medidores de gas, y ahora tenemos este gasto por la inseguridad”, lamentó otra residente de la zona.

Los hechos no terminan allí. Vecinos también denunciaron daños a vehículos estacionados. En uno de los casos, delincuentes rompieron el vidrio de un automóvil para intentar sustraer objetos del interior. Ese mismo vehículo ya había sufrido el robo de una rueda tiempo atrás.

La bronca crece entre los habitantes del barrio, quienes aseguran que los robos se multiplican y reclaman mayor presencia policial y medidas concretas para frenar la ola de inseguridad que afecta a la zona. “No solo me pasó a mí, le pasó a toda la cuadra”, resumió una de las víctimas.