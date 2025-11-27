Video: así roban audífonos para afiliados del PAMI de un instituto en pleno centro de Mendoza

Un delincuente ingresó de manera sigilosa a un instituto ubicado en calle España, en pleno microcentro de Ciudad, y robó ocho audífonos destinados a afiliados de PAMI, además de computadoras y celulares. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 13.45, en pleno feriado, momento en el que casi no había movimiento en la zona.

Las cámaras de seguridad registraron al hombre mientras entraba al edificio sin forzar las cerraduras, desconectaba una computadora y luego se llevaba los equipos médicos. Según relataron desde el lugar, el ladrón es conocido por comerciantes y vecinos del sector debido a hechos anteriores cometidos en la misma zona. Incluso, algunos lo reconocieron como el mismo sujeto que hace poco actuó en la Sociedad Española, donde sustrajo una mochila perteneciente a personal de salud.

Un robo que generó un perjuicio mayor

Los audífonos robados estaban destinados a adultos mayores afiliados a PAMI. Los profesionales explicaron que el delincuente se llevó aparatos que, en realidad, no podrá aprovechar ni vender fácilmente, ya que requieren otro dispositivo para ser activados y funcionar correctamente.

Aun así, el daño para las víctimas es significativo: además de la pérdida de los audífonos, se retrasan tratamientos y entregas programadas para personas que dependen de estos equipos para mejorar su calidad de vida.

Un microcentro con creciente preocupación

Comerciantes de la zona señalaron que los robos se han vuelto prácticamente diarios. Muchos locales y oficinas comparten un grupo de WhatsApp en el que alertan sobre movimientos sospechosos y advierten sobre este mismo sujeto, que ingresa a distintos negocios cuando detecta poca circulación de gente.

En cuanto al modo en que accedió al edificio, la policía investiga dos hipótesis:

Que haya entrado detrás de alguna persona , aprovechando que le mantuvieran la puerta abierta,

O que haya utilizado un duplicado de llave, posiblemente obtenido de forma previa dentro del consultorio.

No se hallaron cerraduras forzadas ni daños en la entrada principal, aunque sí fue violentada la puerta interna del consultorio donde se produjo el robo.

Investigación en curso

El hombre ya estaría identificado y las cámaras de seguridad del lugar forman parte del material que analiza la policía. Por resguardo del proceso judicial y para no entorpecer un eventual reconocimiento, su rostro no fue mostrado públicamente.

Las autoridades continúan trabajando para dar con el sospechoso, mientras comerciantes y vecinos reclaman mayor presencia policial en una zona donde la inseguridad preocupa cada vez más.