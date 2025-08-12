Video: así robaban cuatro mecheras en pleno centro de Mendoza

Cuatro mujeres, oriundas de Córdoba y Tucumán, fueron detenidas este martes en la zona bancaria de la Ciudad de Mendoza, acusadas de integrar una banda que operaba bajo la modalidad de “mecheras itinerantes”.

Cuatro mujeres fueron detenidas en pleno microcentro de Mendoza, acusadas de integrar una banda que robaba bajo la modalidad de “mecheras” en la zona bancaria de la Ciudad. El operativo se realizó este martes por la mañana en la intersección de Necochea y España, luego de un seguimiento coordinado por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó cuando las cámaras detectaron a las sospechosas siguiendo de cerca a un hombre mayor que ingresó al banco ICBC. Aunque no lograron concretar el robo ni ubicar nuevamente a la víctima, las imágenes mostraron que permanecían en el área, buscando otro objetivo.

Minutos después, en calle Patricias Mendocinas, habrían intentado una nueva maniobra: una de las mujeres distrajo a un posible damnificado, mientras las otras actuaban como “campana” para alertar ante cualquier intervención.

La secuencia fue monitoreada en tiempo real y permitió que la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) y un grupo operativo les cerraran el paso. Así detuvieron a las cuatro sospechosas: dos cordobesas de 31 y 25 años, y dos tucumanas de 36 y 46 años.

Durante la requisa, los efectivos hallaron documentación y pertenencias de un hombre que las vincularían con otro robo en investigación. Las detenidas fueron trasladadas a la Comisaría Primera y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

Los investigadores no descartan que estén involucradas en otros hechos ocurridos recientemente en el microcentro, bajo la modalidad de “mecheras itinerantes”, junto a otros integrantes de la banda.