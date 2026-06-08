Video: así robaba un auto en pleno centro de Mendoza, lo encontró la policía e intentó darse a la fuga

El intento de robo ocurrió durante la madrugada en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Mendoza. Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia en tiempo real y permitieron que la Policía actuara de inmediato. El sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado a pocos metros.

Durante la madrugada de este domingo, un hombre fue captado por las cámaras de videovigilancia mientras intentaba robar un automóvil estacionado en pleno centro de Mendoza. La rápida intervención de los operadores del Centro de Monitoreo y de efectivos policiales permitió frustrar el delito y detener al sospechoso antes de que se diera a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:36 de la madrugada en las inmediaciones de las calles Fader y Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza.

Según informaron desde el municipio, operadores del sistema de videovigilancia detectaron una actitud sospechosa a través de una de las cámaras instaladas en la zona. Al seguir los movimientos del individuo, observaron cómo rompía la ventanilla trasera derecha de un Renault Clio blanco que se encontraba estacionado en la vía pública.

Las imágenes permitieron advertir el delito en el mismo momento en que se estaba produciendo, por lo que se activó rápidamente el protocolo de seguridad.

Tras recibir la alerta del Centro de Monitoreo, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) coordinó el envío de un móvil policial al lugar.

Minutos después, efectivos arribaron a la zona y lograron ubicar al sospechoso, quien intentó alejarse tras cometer el daño sobre el vehículo. Finalmente, fue reducido y trasladado bajo custodia policial.

Luego de la detención, las autoridades lograron contactar a la propietaria del auto para informarle sobre lo sucedido y los daños ocasionados.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el detenido fue trasladado a la Oficina Fiscal de Capital, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.