Video: así llegó el presidente Javier Milei al almuerzo en San Rafael

El Presidente participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en el departamento del sur provincial. La comitivia ya se dirige hasta el Centro de Congresos.

Hay una expectativa enorme por la visita del presidente Javier Milei al centro de Congresos de San Rafael donde se realizará el almuerzo de las Fuerzas Vivas. El Presidente ya está en Mendoza y se dirigió al lugar con una caranava extensa de seguridad.

En su llegada fue recibido por algunos militantes de la Libertad Avanza quienes pudieron saludar rápido al Presidente que pasó en una traffic por el lugar.

Será la primera vez que un presidente de la Nación participe de este tradicional evento, donde también hablarán el intendente Omar Félix y el gobernador Alfredo Cornejo.

El sector empresario local espera que el mandatario haga hincapié en temas como la reforma laboral, la presión impositiva y la competitividad frente a Chile, tres ejes centrales en la agenda económica del Gobierno.

Luego del almuerzo una caminata por la Peatonal

El mandatario nacional realizará una caminata por el centro mendocino, acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri.

Según confirmaron fuentes del Gobierno provincial, Javier Milei se presentará en pleno centro de Mendoza este jueves 9 de octubre a partir de las 18, con punto de partida en la Peatonal Sarmiento y 9 de Julio, en plena Ciudad.

La presencia del jefe de Estado en Mendoza no es casual. La provincia fue una de las que mayor respaldo electoral le dio a Milei en las elecciones de 2023, y su visita tiene un marcado tinte político. De acuerdo con lo informado, el objetivo del recorrido es mantener un contacto directo con el público y los simpatizantes libertarios, especialmente con los jóvenes, quienes constituyen una parte clave de su base de apoyo.

Desde Casa Militar y la Policía Federal Argentina coordinarán el dispositivo de seguridad presidencial, mientras que la Policía de Mendoza se ocupará del orden en los anillos externos, el tránsito y los accesos a la zona.