Video: así fue la mejor decoración de vidriera de la Ciudad de Mendoza

La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Capital reunió a más de 130 propuestas. El local ganador fue elegido por un jurado especializado y el voto del público, y recibió un premio de dos millones de pesos.

El espíritu navideño ya se respira en la Ciudad de Mendoza y una de las iniciativas que buscó potenciarlo fue el concurso de vidrieras organizado por la Municipalidad de Capital. La propuesta convocó a más de 130 comercios que decoraron sus frentes con motivos alusivos a la Navidad, con el objetivo de embellecer la ciudad e incentivar el movimiento comercial.

Tras la evaluación de un jurado integrado por diseñadores, escenógrafos, especialistas y representantes del municipio, sumado al voto del público a través de redes sociales y la clientela, el premio mayor quedó en manos de un comercio ubicado sobre avenida España: Enebro.

Según destacaron desde la organización, la vidriera ganadora sobresalió por su variedad de colores y la explosión de tonos típicos de la Navidad, con predominio del rojo y el verde. El diseño incluyó globos que simulan un pino, una estrella que remite al pesebre de Belén, una corona central y un reno inflable que se convirtió en una de las figuras más llamativas del armado.

El local recibió un premio económico de dos millones de pesos, un incentivo que se sumó al reconocimiento público y al impacto positivo en la visibilidad del comercio. Desde el equipo del negocio expresaron su alegría por haber alcanzado el primer puesto y destacaron el acompañamiento de la clientela, los amigos y los empleados, quienes colaboraron activamente en la difusión y el armado de la propuesta.

La dueña del local, Alejandra, fue señalada como la principal impulsora del diseño, con un perfil innovador que logró combinar creatividad, tradición y detalles que conectaron con el público. “Fue un trabajo en equipo y un mimo enorme cerrar el año de esta manera”, señalaron desde el comercio.

Además, remarcaron que el decorado se mantendrá, como marca la tradición, al menos hasta el Día de Reyes, el próximo 6 de enero, siempre y cuando los materiales resistan el paso de los días.

Desde la Municipalidad de Mendoza valoraron la participación y el entusiasmo generado por la iniciativa, que no solo promovió el espíritu navideño, sino que también fortaleció el vínculo entre los comercios y la comunidad. Una propuesta que invitó a “meterle onda” a las vidrieras y a vivir la Navidad en cada rincón de la ciudad.