Tras el violento robo a Wanda Nara en Milán, Maxi López viajó de urgencia a Europa y rompió el silencio

El exfutbolista se reencontró con sus hijos en Italia luego del traumático asalto que sufrieron en la propiedad. Reveló el estado de los menores, los trámites que debió iniciar y confirmó cuál será el próximo paso familiar.

Horas de extrema tensión y angustia atravesó la familia de Wanda Nara tras el violento robo perpetrado en su mansión de Milán. Ante la gravedad de los hechos y el dramático momento que les tocó presenciar a sus hijos, Maxi López viajó de urgencia a Italia para reencontrarse con los menores y llevar tranquilidad a través de sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el exjugador compartió una imagen junto a sus hijos Benedicto, Constantino, Elle y Lando, confirmando que la prioridad absoluta es la contención familiar y el resguardo de los niños.

“Ya estamos juntos con mis hijos haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación, volveremos todos juntos a Argentina. Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar”, expresó López.

Los escalofriantes detalles del asalto: encierro en el baño y sospechas del entorno

La gravedad del episodio quedó al descubierto tras los detalles que la propia conductora le reveló al periodista Guido Záffora en el programa DDM. Según relató la empresaria, en la propiedad se encontraban su madre, los empleados de la casa y sus hijos pequeños.

“Wanda me contó angustiada: ‘Mi mamá estaba ahí, los empleados y los nenes se tuvieron que encerrar en un baño. Los ladrones fueron directos a la habitación. Es muy difícil de llegar porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones”, detalló el panelista al reproducir el testimonio de Nara.

La banda de delincuentes, que actuó de forma coordinada con capuchas, logró sustraer un botín millonario compuesto por relojes de alta gama, carteras de lujo, objetos de valor y documentación crucial, incluyendo pasaportes y permisos de viaje de los menores, razón por la cual Maxi López debió intervenir de inmediato.

La hipótesis policial: “Sabían perfectamente dónde estaban las cosas”

Las cámaras de seguridad de la residencia ya fueron entregadas a las autoridades italianas para avanzar en la investigación. Sin embargo, un detalle en el accionar de los asaltantes encendió todas las alarmas de los peritos: “La policía sospecha del entorno. A la policía le llamó la atención que supieran perfectamente dónde estaban las cosas. En las cámaras se ve cómo estos hombres encapuchados controlaban y miraban a mis hijos que estaban mirando el partido a los gritos”, reveló la conductora sobre la impunidad con la que operaron los delincuentes.

Tras la obtención de nuevos documentos de viaje, se prevé que Maxi López regrese a la Argentina en compañía de sus hijos para alejarlos del traumático episodio vivido en el viejo continente.