Video: así fue el robo de una “mechera” en una zapatería del centro de Mendoza

Una mujer fue captada robando en una zapatería del centro mendocino. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que escondió un par de zapatos y logró escapar sin ser detectada.

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado esta semana en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Una mujer fue grabada robando en una zapatería ubicada en calle Espejo, una zona muy transitada y conocida por sus comercios. El episodio ocurrió durante la mañana y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Según informaron los empleados del local, la sospechosa ingresó simulando ser una clienta interesada en varios modelos de calzado. Pidió probarse distintos pares y conversó con un vendedor mientras recorría el negocio. Nada hacía prever que terminaría cometiendo un robo en cuestión de segundos.

Las cámaras de seguridad del comercio muestran a la mujer sentada, probándose zapatos mientras el trabajador la asistía. En un momento de descuido, la sospechosa tomó discretamente una cartera que estaba dentro de una caja en el exhibidor y la guardó en su propio bolso.

Mientras realizaba el movimiento, estuvo cerca de ser descubierta: el vendedor se acercó nuevamente para atenderla, pero la mujer reaccionó rápido. Fingió agacharse para acomodarse el calzado, tapó su bolso y evitó que se notara el objeto robado.

Luego de unos minutos, se retiró del local como si nada hubiera ocurrido. Fue recién después, al revisar los registros del sistema de videovigilancia, cuando los trabajadores confirmaron la maniobra y detectaron el faltante del producto.

El hecho encendió nuevamente la preocupación por los robos tipo “mecheras” en el centro mendocino. Los comerciantes de la zona señalaron que este tipo de modalidades se repiten con frecuencia y que muchas veces los autores logran escapar sin consecuencias.