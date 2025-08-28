Video: así fue el accidente del colectivo en el Acceso Sur

Un colectivo de la empresa Mitre perdió el control en el Acceso Sur, derrapó e impactó contra un poste de luminaria. El video del momento del accidente se viralizó en redes y será clave en la investigación para determinar las causas del siniestro.

Un colectivo de la empresa Mitre protagonizó un fuerte accidente este lunes por la mañana en el Acceso Sur, a la altura del carril Sarmiento en Godoy Cruz. La unidad perdió el control, derrapó e impactó contra un poste de luminaria antes de desviarse hacia la lateral Este.

En las últimas horas se conoció un video grabado por automovilistas que muestra el momento exacto del siniestro. En las imágenes se observa cómo el colectivo pierde el dominio y avanza a gran velocidad hacia la lateral del Acceso Sur. En ese proceso chocó contra un poste de luminaria, lo que provocó la rotura de vidrios y escenas de pánico entre los pasajeros.

El accidente del colectivo

El colectivo circulaba en sentido sur a norte cuando, por motivos que aún se investigan, el chofer perdió el control cuando circulaba por el Acceso Sur, a la altura del carril Sarmiento en Godoy Cruz. El impacto contra el poste habría provocado el estallido de los vidrios laterales, lo que generó la explosión que varios testigos aseguraron escuchar.

Tras el choque, el micro terminó desplazado hacia la banquina este. Varios pasajeros resultaron heridos con cortes y golpes, aunque ninguno de gravedad.

¿Cómo continúa la investigación?

Peritos trabajan para establecer la mecánica del accidente. Las cámaras frontales del colectivo, junto con el video viralizado en redes sociales, serán elementos clave para determinar si se trató de una falla mecánica, un desperfecto en una cubierta o un error humano.

Mientras tanto, la empresa Mitre dispuso personal en el lugar para asistir a los pasajeros y organizar el traslado de quienes no presentaban heridas graves.

En el lugar se trasladó a los heridos, priorizando la gravedad. Esto despertó la queja de varios pasajeros que denunciaron que se demoraron en la atención y que permanecieron durante horas en el lugar.