Video: así escapaba un menor de 15 años luego de intentar robar un local de motos en pleno centro de Mendoza

El local de motos sufrió su segundo robo en menos de un mes: un menor de 15 años fue detenido tras una persecución y otros dos delincuentes siguen prófugos.

Un local de venta de motos ubicado en la intersección de 9 de Julio y Colón volvió a ser víctima de la inseguridad. El comercio, que hace menos de un mes había sufrido un hecho delictivo similar, fue blanco nuevamente de un robo durante la madrugada de este viernes.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 4 de la mañana, tres sujetos fueron vistos forzando la reja de ingreso del local. Vecinos que advirtieron la maniobra dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió que personal preventor acudiera rápidamente al sitio.

Al notar la presencia policial, los tres delincuentes lograron hacerse de una motocicleta y varios cascos, y emprendieron la fuga. Dos de ellos escaparon a bordo de la moto robada, mientras que un tercero huyó a pie.

Tras una persecución en la zona, los preventores lograron detener a un menor de 15 años cuando corría por calle Pedro Vargas, casi llegando a Pedro Molina. La detención quedó registrada en video y fue difundida por el área de prensa correspondiente.

De acuerdo con información judicial a la que se pudo acceder, el adolescente detenido ya había sido aprehendido en cuatro oportunidades en los últimos meses y contaba con medidas pendientes ante la justicia. Ahora volvió a quedar a disposición del Poder Judicial para la definición de nuevas actuaciones.

Mientras tanto, los otros dos participantes del robo —que se presume serían mayores de edad— continúan prófugos. La motocicleta sustraída tampoco ha sido recuperada por el momento, y se llevan adelante tareas investigativas para dar con su paradero.

Con este episodio, el local de motos suma dos robos en menos de un mes, situación que preocupa tanto a los propietarios como a los comerciantes de la zona.