Video: así circulaba un conductor ebrio por el Acceso Sur minutos antes de ser detenido

La intervención se activó tras un llamado al 911 y culminó con la detención de un hombre que manejaba con 2,48 gramos de alcohol en sangre. El sistema de videovigilancia del CEO y la rápida coordinación policial permitieron interceptarlo en Luján de Cuyo antes de que provocara un siniestro.

Gracias a la articulación entre el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y efectivos policiales en calle, la Policía de Mendoza logró detener a un conductor que circulaba con 2,48 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite legal permitido.

El operativo se activó tras un llamado al 911 que alertó sobre la conducción imprudente de un vehículo Citroën en el Acceso Sur, en la zona de Luján de Cuyo. A partir de esa denuncia, los operadores del sistema de videovigilancia del CEO iniciaron el seguimiento del rodado, logrando ubicarlo en la lateral Oeste del Acceso Sur, a la altura de calle Olavarría.

Una patrulla fue enviada al lugar y logró interceptar al conductor, un hombre de 42 años. Personal de tránsito municipal realizó el test de alcoholemia, que confirmó el elevado nivel de alcohol en sangre. Como resultado, el vehículo fue secuestrado y el individuo trasladado a la Comisaría 48°, quedando a disposición del Juzgado Contravencional.

Este caso refuerza la importancia del sistema de videovigilancia como herramienta clave para la prevención y respuesta rápida ante situaciones de riesgo en la vía pública. La coordinación entre tecnología y patrullaje territorial permitió una intervención eficaz que evitó posibles consecuencias mayores.

Estos son los valores por manejar ebrio en Mendoza

Unidad Fija (UF):

Valor actualizado: $420 (incremento del 230% respecto a 2024)

Alcoholemia entre 0,5 y 0,99 g/l (automóviles)

Multa: Entre 3.000 y 6.000 UF Equivalente: $1.260.000 a $2.520.000

Sanciones adicionales: Inhabilitación para conducir Retención de licencia y vehículo



Alcoholemia superior a 1 g/l

Multa: Entre 4.000 y 11.000 UF Equivalente: $1.680.000 a $4.620.000

Sanciones adicionales: Inhabilitación para conducir (90 a 365 días) Arresto de hasta 30 días Retención del rodado



Estos valores no tienen descuento por pago anticipado, a diferencia de otras infracciones viales. La actualización busca desalentar la conducción bajo efectos del alcohol, especialmente en fechas de alta circulación