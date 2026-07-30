Vialidad Nacional despejó el camino hasta Las Cuevas y reactivó la alta montaña

El operativo sanitario permitió restablecer el contacto con el pueblo cordillerano, que permaneció incomunicado por un temporal histórico de nieve. El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado.

La localidad de Las Cuevas, ubicada en la alta montaña mendocina, volvió a tener acceso luego de permanecer aislada durante más de dos semanas por el fuerte temporal que cubrió la zona con varios metros de nieve. El operativo encabezado por Vialidad Nacional logró despejar la Ruta Nacional 7 hasta el poblado, permitiendo el ingreso de asistencia sanitaria y provisiones básicas.

El último contacto con los habitantes se había producido el 17 de julio, cuando tres personas fueron evacuadas en condiciones extremas. Desde entonces, el pueblo quedó sin conexión terrestre, lo que generó preocupación por la falta de suministros y atención médica. La reapertura parcial del camino fue posible gracias al trabajo de cuadrillas que utilizaron topadoras, palas cargadoras y camiones barre-nieve para remover grandes acumulaciones de hielo.

La llegada de los equipos de emergencia permitió garantizar la atención médica y el abastecimiento de alimentos, además de restablecer la comunicación con los pobladores. Sin embargo, el Paso Cristo Redentor permanece cerrado, lo que mantiene interrumpido el tránsito internacional y afecta tanto al comercio como al transporte de cargas.

Los vecinos de Las Cuevas destacaron que hacía décadas no se registraba una nevada de semejante magnitud. La acumulación de nieve alcanzó niveles históricos y obligó a un operativo especial para liberar la ruta. Las autoridades remarcaron que la circulación en la zona se mantiene bajo estrictos controles y que es obligatorio portar cadenas en los neumáticos.

La reapertura parcial de la Ruta 7 representa un alivio para la comunidad y para el turismo cordillerano, ya que permite el acceso a centros de esquí como Penitentes y Los Puquios, que retomaron actividades. No obstante, la situación sigue siendo delicada y se recomienda consultar el estado del camino antes de viajar, dado que nuevas nevadas podrían complicar nuevamente la transitabilidad.