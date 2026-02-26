Viajó desde Canadá para conocer a su novio virtual en Mendoza y terminó internada: lo imputaron por abuso sexual

Una mujer argentina radicada en Canadá viajó a Mendoza para conocer a su pareja virtual y terminó internada tras denunciar que fue golpeada, amenazada y retenida en una casa de Maipú. El hombre, de 45 años, quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal, lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Un caso de violencia de género en Maipú generó conmoción luego de que una mujer de 56 años, argentina radicada en Canadá, viajara a Mendoza para conocer en persona a su pareja virtual y terminara hospitalizada tras una brutal agresión. El acusado, de 45 años, fue detenido e imputado por una serie de delitos graves, entre ellos abuso sexual con acceso carnal.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la víctima había entablado una relación a distancia con el ahora imputado a través de redes sociales. Tras meses de contacto virtual, decidió viajar desde Canadá para encontrarse con él en el departamento de Maipú.

El hecho ocurrió el domingo en el barrio 22 de Octubre. Fueron los vecinos quienes alertaron al 911 al escuchar gritos provenientes de la vivienda. Cuando el personal policial llegó al lugar, logró asistir a la mujer, quien denunció haber sido golpeada y retenida contra su voluntad por su pareja.

De acuerdo con la denuncia, el hombre la habría encerrado dentro de la casa e impedido que se retirara. Además, la habría amenazado mientras la agredía físicamente.

La mujer fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde recibió atención médica y posteriormente obtuvo el alta. El acusado fue detenido y trasladado a la Comisaría Décima. Permanece alojado a disposición de la Justicia.

La imputación de la Fiscalía

La fiscal Gabriela Chaves, a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, imputó a Eduardo Jesus Videla por una serie de delitos en contexto de violencia de género.

Entre los cargos figuran: amenazas simples, lesiones leves dolosas doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género. Privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por violencia y por el deber de respeto hacia la víctima. Coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real y bajo el encuadre de violencia de género.

Con esta imputación, el hombre quedó detenido a la espera de la audiencia de prisión preventiva. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para sostener la acusación en las próximas instancias del proceso.