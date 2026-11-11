Viajó de Mendoza a Chile con partes de animales para realizar rituales y fue detenido

El pasajero, de nacionalidad boliviana, llevaba dos patas de oso hormiguero entre sus pertenencias. Fue descubierto durante un control en el complejo fronterizo Los Libertadores y quedó imputado por contrabando de especies protegidas. De cuánto es la multa.

Un hombre que viajaba en colectivo desde Mendoza hacia Chile fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores luego de que funcionarios de Aduanas descubrieran que transportaba partes de animales protegidos sin la documentación correspondiente. Cuando le preguntaron para que las llevaba dijo que eran para rituales.

El pasajero, de nacionalidad boliviana, llevaba ocultos entre sus prendas dos patas de oso hormiguero y un colibrí disecado, según informaron desde Los Andes Online. Al ser consultado por el destino de los ejemplares, aseguró que los utilizaría en rituales chamánicos vinculados con prácticas medicinales.

El procedimiento se realizó el lunes, alrededor de las 11, durante un control de rutina a los pasajeros de un ómnibus que había partido desde Mendoza. Los funcionarios advirtieron que uno de los viajeros ocultaba un bulto entre su ropa y, al revisarlo, encontraron los restos de los animales.

Según informaron medios chilenos, los ejemplares fueron valuados en 272.000 pesos chilenos y pertenecen a especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Lo detuvieron en Chile por transportar animales protegidos

Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso que las actuaciones quedaran a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). El hombre fue detenido y posteriormente compareció ante el Juzgado de Garantía de Los Andes.

Durante la audiencia, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa le imputó el delito de contrabando de especies protegidas, contemplado en la normativa vinculada a la CITES.

El pasajero explicó que tenía previsto utilizar las partes de animales en rituales chamánicos con fines medicinales. Sin embargo, no contaba con la documentación necesaria para transportarlas.

Qué resolución tomó la Justicia chilena y de cuánto fue la multa

Debido a que el hombre no registraba antecedentes policiales en Chile, accedió a una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año.

Como parte de las condiciones impuestas, deberá fijar un domicilio y comunicar cualquier modificación, pagar una multa de $524.000 pesos chilenos y aceptar la destrucción de los ejemplares incautados.