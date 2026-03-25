Viajó a Mendoza por un voluntariado y terminó atrapada en un sótano sin luz

La joven de 20 años, estudiante de Turismo, viajó a la provincia para sumar experiencia laboral pero se encontró con un alojamiento precario y en malas condiciones.

Lo que comenzó como un proyecto para adquirir experiencia en el sector turístico terminó en una denuncia pública. Olivia, una estudiante de 20 años, relató que viajó a Mendoza para participar en un voluntariado en un hostel, pero se encontró con un panorama muy distinto al que le habían prometido.

La joven explicó que el acuerdo inicial consistía en trabajar entre 25 y 30 horas semanales a cambio de alojamiento y desayuno. Sin embargo, al llegar se topó con un espacio que describió como indigno: “Dormíamos en un sótano sin luz, donde la suciedad se respiraba y causaba claustrofobia”, contó en su testimonio.

El lugar destinado a los voluntarios era un sótano compartido con otras cinco personas, sin ventilación, con humedad y polvo constante. Además, había filtraciones de agua que provocaban inundaciones y riesgos eléctricos por cables pelados cerca de las camas. “Nadie se merece estar ahí… me parecía injusto, denigrante y macabro”, agregó Olivia.

La experiencia no solo estuvo marcada por las malas condiciones de alojamiento. Según la joven, se les exigían más horas de trabajo de las pactadas y el trato hacia los voluntarios era despectivo. “Lo último que importaba éramos nosotros”, afirmó, al señalar que el personal del hostel minimizaba sus reclamos.

Olivia permaneció apenas una noche en el lugar, pero esa breve estadía le provocó un ataque de claustrofobia y ansiedad. Con el apoyo de su familia, decidió regresar y compartir su experiencia en redes sociales para advertir a otros jóvenes sobre los riesgos de este tipo de programas. “Eliminan las malas reseñas, uno piensa que va a un lugar con cinco estrellas, pero no es así”, denunció.

Su relato se viralizó en TikTok y generó un fuerte debate sobre la falta de regulación en los voluntariados turísticos, que en muchos casos pueden convertirse en una forma de explotación laboral encubierta. El caso expuso la necesidad de mayor control y transparencia en este tipo de acuerdos.