Una familia de Buenos Aires viajó a Mendoza para acompañar a un niño de 11 años que iba a participar de la final del Campeonato Nacional Argentino de BMX. Sin embargo, lo que debía ser un fin de semana de competencia y alegría terminó con un lamentable episodio: delincuentes rompieron una ventanilla de su camioneta y se llevaron la bicicleta profesional del pequeño deportista.

El hecho ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 22.30, en calle Mitre de Ciudad. La familia había dejado estacionado el vehículo para ir a cenar a un restaurante ubicado sobre calle Las Heras, a pocos metros del lugar.

Según relató el padre del niño, después de una jornada de entrenamiento salieron a comer y estuvieron aproximadamente una hora y media en el restaurante. Cuando regresaron para dirigirse al hotel, descubrieron que habían roto una de las ventanillas y les habían robado la bicicleta de competición.

“Después del entrenamiento, a las nueve y media de la noche que salimos, diez y media vinimos a cenar acá a la vuelta. Estacionamos la camioneta acá, justo en este lugar. Cuando volvimos a la hora y media nos encontramos con que habían roto la ventanilla y se llevaron la bicicleta”, contó el hombre.

La tristeza de un nene que tenía la ilusión de ganar el campeonato

La bicicleta robada era mucho más que un elemento deportivo. El niño, de 11 años, es subcampeón nacional de bicicross y compite internacionalmente desde los cuatro años. Había llegado a Mendoza con la ilusión de quedarse con el campeonato.

El padre contó cómo reaccionó su hijo cuando se enteró del robo: “La verdad, se puso mal. Y nada, como padre a uno se le parte el corazón verlo así”.

La familia explicó que nunca había atravesado una situación similar, pese a que viaja habitualmente por distintas provincias para participar de competencias.

“Hace 20 días estuvimos en San Juan. Una vez por mes vamos, si no es a La Rioja, a Santiago del Estero, Córdoba o San Juan. Es muy habitual que, cuando hay competencia, veas las bicicletas arriba de los portaequipajes”, explicó.

Además, señaló que siempre había tenido buenas experiencias en Mendoza y que esa confianza hizo que no tomaran mayores precauciones al dejar la camioneta estacionada.

Las cámaras registraron a los delincuentes

Parte de la secuencia del robo quedó registrada por cámaras de seguridad privadas de la zona, cuyas imágenes ya fueron aportadas a la Justicia.

En los registros se puede observar al menos a dos individuos merodeando el lugar. Según la reconstrucción, los sospechosos habrían hecho guardia cerca de la camioneta y luego escaparon con la bicicleta robada.

La familia espera poder recuperarla. Se trata de una bicicleta profesional de BMX, rodado 20, cuyas características y componentes permitirían identificarla fácilmente.

El padre explicó que es un ambiente deportivo muy cerrado y que no será sencillo comercializarla, ya que las piezas están marcadas y cuentan con números de identificación.

Por eso, pidió colaboración para dar con el rodado y apeló a quienes puedan tener información sobre su paradero.

“Lo único que se pide es que si alguno la ve o algo, se pueda llegar a recuperar. Y si alguno la compró por error o no sabía, bueno, todo es conversable”, expresó.

Pese al mal momento que atraviesan, el hombre aseguró que todavía mantiene la esperanza de recuperar el elemento deportivo de su hijo: “Yo, la verdad, todavía creo en la Justicia, creo en la Policía”.