“Vine a jugar y mostrar lo que soy”: Maxi Salas llegó a la Lepra y ya se prepara para jugar el viernes

El delantero arribó a la provincia, fue recibido por dirigentes y se mostró con muchas ganas de ponerse a disposición de Alfredo Berti. Además, habló de la posibilidad de formar una dupla ofensiva con Alex Arce y aseguró que llega preparado para afrontar la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

Maxi Salas ya está en Mendoza. El delantero arribó este martes para convertirse en uno de los grandes refuerzos de Independiente Rivadavia y no ocultó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa con la camiseta azul.

Apenas llegó, Salas se mostró sonriente y dejó en claro que su decisión de desembarcar en Mendoza estuvo acompañada de mucha ilusión. “Contento, con mucha ilusión”, expresó ante las cámaras que lo esperaban.

Consultado sobre si había dudado a la hora de aceptar la propuesta de Independiente Rivadavia, fue contundente: “No, nunca”. También dejó en claro que tiene muchas ganas de volver a competir y demostrar su nivel dentro de la cancha.

“Obvio”, respondió cuando le preguntaron si ya tenía ganas de jugar, en una señal de que pretende ponerse rápidamente a disposición del entrenador Alfredo Berti.

La ilusión de formar una dupla con Alex Arce

Uno de los temas que más entusiasma a los hinchas de la Lepra es la posibilidad de que Salas comparta ataque con Alex Arce, uno de los principales goleadores del equipo.

Ante esa posibilidad, el delantero no escondió su entusiasmo: “Ojalá, si yo quiero, así sea una buena dupla”, señaló.

La llegada de Salas amplía las alternativas ofensivas del conjunto mendocino, que también cuenta con Fabricio Sartori, de buen rendimiento. Por eso, ya comienzan las especulaciones sobre la posibilidad de que Berti pueda conformar un tridente ofensivo.

“Quiero otra vez mostrar lo que soy”

Salas explicó qué fue lo que lo convenció de llegar a Mendoza y destacó la posibilidad de volver a mostrar su mejor versión.

“De venir a jugar y otra vez mostrar lo que soy”, afirmó.

Además, sabe que tendrá por delante una agenda cargada de desafíos. Independiente Rivadavia no solamente afrontará el campeonato local, sino que también tendrá por delante la Copa Libertadores, con un viaje al mítico estadio Maracaná para enfrentar a Fluminense.

“Sí, a jugar todo”, resumió Salas cuando le consultaron por la competencia internacional.

Y agregó: “Va saliendo desafío, Libertadores, y bueno, también el campeonato, y todos los torneos que tengo que jugar”.

Salas aseguró que está listo para jugar

Uno de los interrogantes que genera su llegada es cuándo podrá hacer su debut. El atacante aseguró que físicamente está en condiciones.

“Bien, venía entrenando, nunca paramos, solamente en vacaciones. Venía entrenando todos los días y para jugar”, explicó.

Cuando le preguntaron si estaría disponible si Berti lo necesita, volvió a mostrarse dispuesto: “Si el técnico dice que sí, juego”.

El primer compromiso que aparece en el horizonte es el viernes, cuando Independiente Rivadavia enfrente a Estudiantes de Río Cuarto. Luego llegará uno de los grandes desafíos del semestre: el partido ante Fluminense en el Maracaná.

El desafío de recuperar su mejor versión

Durante su llegada, Salas también hizo referencia a la necesidad de volver a mostrar el nivel que tuvo en etapas anteriores de su carrera.

“Siempre hay revancha en el fútbol. En todos lados”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que buscará recuperar aquella versión que mostró en sus pasos por Racing y River: “Hay que volver a ese que éramos en Racing, en River, y bueno, hay que demostrar”.

Todavía no tiene definido qué número utilizará en Independiente Rivadavia. “No, todavía no”, respondió cuando le consultaron por la camiseta.

Una llegada que ilusiona a los hinchas

Salas fue trasladado desde el aeropuerto acompañado por dirigentes de Independiente Rivadavia, entre ellos Luciano Abecasis, quien incluso estuvo al volante del vehículo que llevó al futbolista.

Durante el recorrido, el delantero recibió saludos y muestras de afecto de algunos hinchas que se acercaron para darle la bienvenida y aprovecharon para tomarse fotografías con el nuevo refuerzo.

Su llegada generó una expectativa especial en el mundo Lepra. Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo paso: su incorporación al plantel y la decisión de Berti sobre cuándo será el momento de verlo dentro de la cancha.

El viernes ante Estudiantes de Río Cuarto aparece como la primera posibilidad para que Salas tenga sus primeros minutos con la camiseta azul, mientras que el gran objetivo posterior será el duelo ante Fluminense en el Maracaná.