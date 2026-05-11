Venía robando desde el 2016 y lo detuvieron tras el robo en un banco de Godoy Cruz

Las cámaras de videovigilancia fueron clave para detener a un hombre con un extenso prontuario delictivo. El sospechoso fue captado mientras robaba reflectores de una entidad bancaria y terminó aprehendido minutos después por la Policía de Mendoza.

Un hombre de aproximadamente 40 años, con numerosos antecedentes penales desde 2016, fue detenido en Godoy Cruz luego de protagonizar un robo en una sucursal bancaria. El procedimiento se concretó durante la madrugada del domingo gracias al seguimiento realizado por las cámaras del sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo.

El hecho ocurrió en una entidad ubicada en la esquina de calles Las Heras y Lavalle, donde el sospechoso fue detectado mientras arrancaba reflectores del techo del edificio para luego escapar con los elementos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, los operadores del sistema de monitoreo observaron al hombre mientras sustraía dos reflectores del banco. En las imágenes también se lo veía trasladando los objetos robados junto a un balde y una bolsa.

Tras abandonar el lugar, el delincuente intentó escapar por calle Rivadavia, pero el seguimiento de las cámaras permitió alertar rápidamente a los efectivos policiales, que lograron interceptarlo y detenerlo a pocas cuadras.

Luego de la detención, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se expresó públicamente a través de sus redes sociales y remarcó la importancia de la tecnología aplicada a la prevención del delito.

La funcionaria señaló que se trata de “un delincuente que hace casi 20 años viene zafando de la Justicia”, y destacó que esta vez fue posible atraparlo gracias al sistema de videovigilancia que permitió detectarlo mientras cometía el ilícito.

Un delincuente que hace casi 20 años viene zafando de la Justicia. Ahora, la videovigilancia del Centro de Monitoreo de Godoy Cruz lo detectó en flagrancia robando, y la evidencia aportada por la tecnología permitirá que sea condenado. pic.twitter.com/OyLtArVaJo — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) May 10, 2026

De acuerdo con la información oficial, el hombre detenido registra múltiples causas vinculadas a robos y hurtos, además de reiteradas detenciones en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades señalaron que el sospechoso venía siendo investigado por distintos hechos delictivos y que el aporte de las cámaras de seguridad fue fundamental para concretar la aprehensión y reunir pruebas contundentes para la causa.