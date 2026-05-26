Venía por la Variante Palmira se le reventó un neumático y volcó

El siniestro ocurrió en plena madrugada y milagrosamente el conductor salió ileso. La Policía confirmó que el test de alcoholemia dio un resultado negativo.

El accidente registrado en la Variante Palmira–San Roque, a la altura de Luján de Cuyo, ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana cuando un Chevrolet Aveo conducido por un hombre de 45 años sufrió el reventón de uno de sus neumáticos. El desperfecto mecánico provocó la pérdida de dominio y el posterior vuelco del vehículo sobre el cantero central, lo que obligó a la intervención inmediata del personal policial del Destacamento PSV, a cargo del agente Cannova.

Según las actuaciones oficiales, el conductor circulaba en dirección al Este cuando se produjo el siniestro. Tras el vuelco, el hombre fue asistido en el lugar y se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo de 0,0 gramos en sangre. El propio protagonista manifestó que no presentaba lesiones y que no requería asistencia médica, por lo que permaneció en el sitio hasta que se completaron las pericias.

El vehículo quedó con daños materiales significativos, aunque no hubo terceros involucrados ni cortes prolongados de tránsito. La Policía de jurisdicción trabajó en la zona para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban a esa hora.

La Variante Palmira–San Roque es un corredor de alto tránsito que conecta con la Ruta 14 y que en los últimos meses ha registrado varios siniestros viales, algunos de ellos con consecuencias más graves. En este caso, el desenlace fue favorable: el conductor salió ileso y no se registraron víctimas ni daños a terceros.

El episodio vuelve a poner en discusión la importancia del mantenimiento preventivo de los neumáticos. Los especialistas insisten en que el control periódico de las cubiertas es clave para evitar accidentes de este tipo, que suelen ocurrir de manera repentina y sin margen de reacción.